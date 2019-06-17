　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這刻等10年！文策院扮演文化產業「園丁」　堅強陣容丁曉菁、陳珊妮等聚首

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 這刻等10年！文策院第一屆董監事會議，丁曉菁、陳珊妮、聞天祥等堅強陣容聚首（圖／記者林育綾攝）
▲文策院第一屆董監事召開會議並舉行媒體見面會，堅強陣容讓人期待「在台灣打造亞洲文化潮流」！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化內容策進院（以下簡稱文策院）今（17）日召開第一屆董監事會議，會後更舉辦文策院第一屆董監事媒體見面會，民間董事堅強陣容包括前任文化部次長丁曉菁、知名音樂人陳珊妮、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥等。文化部長鄭麗君表示，這一刻其實已經等了10年，期待文策院能跨領域連結，帶動並振興國內文化、影視、數位、遊戲、設計、出版、藝術等領域，在亞洲打造一個新興的文化潮流，是國家貢獻給世界的禮物和願景！

《文化內容策進院設置條例》於去年底完成立法，今年2月12日正式施行，第一屆董監事名單於5月28日經行政院核定，並在今（17）日正式召開第一屆董監事會議。文化部長鄭麗君提到，「這一刻其實已經等待了10年！」因為根據我國自2010年公布《文化創意產業發展法》，為了提升文化內容之應用及產業化、促進文化創意產業發展，政府得以專責法人辦理相關業務。經過多年討論，如今終於有文策院來扮演這個重要角色。

鄭麗君說明，政府在文化上若只有獎補助政策，並不能真正催生產業的提升，因此文策院是一個「重要的中介組織、跨領域整合的關鍵平台」，增進內容提升產質量，也加速文化科技的應用，它不會單打獨鬥，白話來說就像是「園丁」的角色，讓產業健全化，政府也逐步調整扮演的角色。

請繼續往下閱讀...

其中丁曉菁卸任原本文化部次長職務，擔任文策院第一屆民間董事，而「文策院院長」目前還在提名、討論階段，也將由丁兼任，「希望3個月內可以有決議」。她提到，台灣的表藝自由曾經受到禁錮，但因為台灣還有許多有夢想和熱情的人，持續創作，讓我們國家的文化蓬勃發展，她認為台灣不缺國際級的藝術作品，點名遊戲赤燭團隊，還有音樂創作者茄子蛋、成功的影視作品如電影《幸福路上》、戲劇《通靈少女》、《我們與惡的距離》等。

但丁曉菁也提到不可諱言的是，台灣文化產業有斷裂和破碎的現象，文策院將會把跨部會之間分散的力量整合起來，結合文化、科技、經濟三面向來加速產業發展，提升產品質量、完善我國經濟體系，進行國際市場的布局，形塑台灣國家文化品牌。

文策院未來將以振興產業為主要目標，以1年、3年、5年的階段性工作計畫，推動文化內容開發與科技應用、完善文化金融體系、產業人才開發、創新創業、產業產製支持及設施管理、國內外市場及通路拓展、國家文化品牌之國際布局、著作權輔導及產業趨勢研究等8項核心業務。

在今（2019）年下半年，陸續開啟相關諮詢與輔導服務、開辦人才培育計畫、建立產業交流管道、積極建設國內外相關資源，並執行已成形的國發基金文化內容投資計畫，還有持續強化與拓展國內外民間投資媒合機制，進行跨平台、跨國合資計畫的投資。

文策院第一屆董事名單出爐！丁曉菁轉任董座　聞天祥、陳珊妮也出任

ET快訊
峇里島員工旅遊！護理師妻「解放比基尼」美炸　他1打2怨念深
電影看一半現身！男友「路上塞車」她秒放生　原因曝光...網狂

關鍵字：文策院,鄭麗君,丁曉菁,陳珊妮,聞天祥

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文策院第一屆董事出爐！丁曉菁轉任董座　聞天祥、陳珊妮也出任

「文策院院長」3個月內出爐！丁曉菁董事暫代職務

樓下超商來正妹店員　他每天買拿鐵加5顆糖「被記住了」...2年後結局萬人驚

揪團了！樂桃、香草航空2人8折、3人↑7折　最便宜單程1170元就能飛

2校申請調漲學雜費　中華大學、樹人醫專預定漲幅2.5%

峇里島員工旅遊！護理師妻一早「解放比基尼」美炸　他1打2怨念深...萬人讚爆

林佳龍喊話「Uber可以一起贏」　交部同意研議增加協議費率！

18縣市噴藥殲滅秋行軍蟲　「成蟲亂飛」全台淪陷日抓不準

「文策院院長」3個月內出爐！丁曉菁董事暫代職務

更新／下班注意！午後對流擴散12縣市大雨特報　「苗中投」防大雷雨

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

「安娜貝爾」又出沒了!!　CHAMPION看VR嚇到癱...

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

樓下超商來正妹店員　他每天買拿鐵加5顆糖「被記住了」...2年後結局萬人驚

揪團了！樂桃、香草航空2人8折、3人↑7折　最便宜單程1170元就能飛

2校申請調漲學雜費　中華大學、樹人醫專預定漲幅2.5%

峇里島員工旅遊！護理師妻一早「解放比基尼」美炸　他1打2怨念深...萬人讚爆

林佳龍喊話「Uber可以一起贏」　交部同意研議增加協議費率！

18縣市噴藥殲滅秋行軍蟲　「成蟲亂飛」全台淪陷日抓不準

「文策院院長」3個月內出爐！丁曉菁董事暫代職務

更新／下班注意！午後對流擴散12縣市大雨特報　「苗中投」防大雷雨

這刻等10年！文策院扮演文化產業「園丁」　堅強陣容丁曉菁、陳珊妮等聚首

直擊荔枝椿象產卵！屁股吐「一顆顆綠珍珠」黏紗窗　母女嚇壞：太噁了

習近平將前往北韓進行訪問　

演《延禧》前窮剩910元　吳謹言洩心聲：想像秦嵐一樣！

中職／王鵬斐去年闖職棒失敗　今年帶著弟弟一起來

輕熟女網路尋愛 險遭假美國阿富汗大兵詐財

凌友詩批港人「反送中」：「白人對中國的歧視」的殖民心態

孫生「脫剩紅內褲」狂撩G奶女優　明日花綺羅「1個反應」他崩潰哭

Dior玫瑰花莖珠寶帶刺　耳骨夾超酷

整晚不熄燈！南半球冬天這樣玩　墨爾本「白晝夜」今年狂歡3天

金廈推「小四通」　劉結一：通電、通氣、通橋完全可行

地勢低窪新營「老榕樹」要搬家　民眾為老樹祈福

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

極品健身妹被神出！老司機暴動：..

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換..

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

辦623…館長被陸封台　血虧破..

長髮女「滿身血」倒車格　她走近..

一張圖看一周天氣！下波變天時間..

阿公出殯！白目媳帶女兒畢旅反嗆..

電影看一半才現身！基隆妹秒放生

7年級當藥師「高薪+工作單純」..

吳念真PO蟲照　防檢局神回

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也..

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

對流旺盛！中嘉投12縣市大雨特..

窗戶「密集蟲卵」怕爆　網貼對照..

更多熱門

相關新聞

「文策院院長」預計3個月內出爐

文化內容策進院（以下簡稱文策院）今（17）日召開第一屆董監事會議，對於文策院院長未來將由誰來接任，也在會中提出討論。董事長丁曉菁表示，這個領導者必須具有一定的產業經驗，同時能跨領域掌握趨勢，將會由董事們組成提名小組、舉薦人才，需要時間與流程，這段期間由她暫代院長職務，「希望3個月之內找到人選。」

媽媽在棺材前親手為兒子畫女妝

8千萬設立「台語頻道」預算解凍！

文化部規劃：公廣買回華視所有股份

文化部次長丁曉菁轉任文策院董事

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

老翁在水塔洗澡大小便　住戶喝1年多臭水

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面