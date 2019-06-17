這刻等10年！文策院扮演文化產業「園丁」　堅強陣容丁曉菁、陳珊妮等聚首



▲文策院第一屆董監事召開會議並舉行媒體見面會，堅強陣容讓人期待「在台灣打造亞洲文化潮流」！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化內容策進院（以下簡稱文策院）今（17）日召開第一屆董監事會議，會後更舉辦文策院第一屆董監事媒體見面會，民間董事堅強陣容包括前任文化部次長丁曉菁、知名音樂人陳珊妮、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥等。文化部長鄭麗君表示，這一刻其實已經等了10年，期待文策院能跨領域連結，帶動並振興國內文化、影視、數位、遊戲、設計、出版、藝術等領域，在亞洲打造一個新興的文化潮流，是國家貢獻給世界的禮物和願景！

《文化內容策進院設置條例》於去年底完成立法，今年2月12日正式施行，第一屆董監事名單於5月28日經行政院核定，並在今（17）日正式召開第一屆董監事會議。文化部長鄭麗君提到，「這一刻其實已經等待了10年！」因為根據我國自2010年公布《文化創意產業發展法》，為了提升文化內容之應用及產業化、促進文化創意產業發展，政府得以專責法人辦理相關業務。經過多年討論，如今終於有文策院來扮演這個重要角色。

鄭麗君說明，政府在文化上若只有獎補助政策，並不能真正催生產業的提升，因此文策院是一個「重要的中介組織、跨領域整合的關鍵平台」，增進內容提升產質量，也加速文化科技的應用，它不會單打獨鬥，白話來說就像是「園丁」的角色，讓產業健全化，政府也逐步調整扮演的角色。

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其中丁曉菁卸任原本文化部次長職務，擔任文策院第一屆民間董事，而「文策院院長」目前還在提名、討論階段，也將由丁兼任，「希望3個月內可以有決議」。她提到，台灣的表藝自由曾經受到禁錮，但因為台灣還有許多有夢想和熱情的人，持續創作，讓我們國家的文化蓬勃發展，她認為台灣不缺國際級的藝術作品，點名遊戲赤燭團隊，還有音樂創作者茄子蛋、成功的影視作品如電影《幸福路上》、戲劇《通靈少女》、《我們與惡的距離》等。

但丁曉菁也提到不可諱言的是，台灣文化產業有斷裂和破碎的現象，文策院將會把跨部會之間分散的力量整合起來，結合文化、科技、經濟三面向來加速產業發展，提升產品質量、完善我國經濟體系，進行國際市場的布局，形塑台灣國家文化品牌。

文策院未來將以振興產業為主要目標，以1年、3年、5年的階段性工作計畫，推動文化內容開發與科技應用、完善文化金融體系、產業人才開發、創新創業、產業產製支持及設施管理、國內外市場及通路拓展、國家文化品牌之國際布局、著作權輔導及產業趨勢研究等8項核心業務。

在今（2019）年下半年，陸續開啟相關諮詢與輔導服務、開辦人才培育計畫、建立產業交流管道、積極建設國內外相關資源，並執行已成形的國發基金文化內容投資計畫，還有持續強化與拓展國內外民間投資媒合機制，進行跨平台、跨國合資計畫的投資。

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