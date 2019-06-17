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郵局加薪案藏「主管雙重加薪」遭質疑　中華郵政工會說話了

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▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政加薪案遭質疑藏「主管雙重加薪」，中華郵政工會出面澄清。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部拍板同意中華郵政調薪方案，員工可全面調薪1%~3%，但該案其中還包含職階人員（新制主管）將比照轉調人員（舊制主管）職務加給，引發基層員工不滿，質疑夾帶主管雙重加薪。對此，中華郵政工會指出，這是因郵局改制公司化以來，新制主管領的加給一直都是舊制主管的7.65折，同工不同酬情況導致留不住人才，所以工會才爭取調整讓加給一致，並非所謂獨厚1千多名職階主管。

▲▼108年郵政節大會，林佳龍出席。（圖／記者曹悅華攝）

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▲林佳龍出席郵政節大會時強調，會幫同仁爭取更好的薪資福利。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

交通部長林佳龍在今年郵政節大會時提到，中華郵政去年營餘近144億元，這是經理階層跟基層員工共同努力的結果，承諾會幫同仁爭取更好的薪資福利。交通部近期則拍板中華郵政調薪案，全體員工可調薪1%～3%，預估將有2.6萬人受惠，所需費用約5億元。中華郵政預計在6月28日召開的董事會通過，後報交通部核定，並回溯至今年1月1日上路。

不過，該起調薪案，其中還包含有職階人員（新制主管）待遇將比照轉調人員（舊制主管）的職務加給，引發基層員工不滿，批評是獨厚職階主管，因為除了全面調薪的3%外，該案通過後，主管等於是雙重加薪，幅度高達13%。

▲▼中華郵政工會不滿政院火速換掉董事長集結到行政院外抗議 郵差陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中華郵政工會理事長吳文豐澄清，新制主管加給調整是為解決同工不同酬問題。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

對此，爭取調整新舊制主管職務加給的中華郵政工會理事長吳文豐指出，會提出該案，是因為從92年郵局改制公司化以來，新制主管領的職務加給一直都只有舊制主管的7.65折，這樣同工不同酬的情況，導致郵局留不住人才。他說，不出10年，舊制主管就要退光了，如果新制主管加給不調整一致，以後誰還要來當主管，承擔支局業務？

吳文豐強調，這並非是獨厚1千多名職階主管，只是要求恢復加給一致而已，另外，他也說，這件案子工會一直以來都有在爭取，只是剛好跟這次調薪案一併通過，並非所謂的夾帶主管雙重調薪。據了解，若職階人員「職務加給」結構調整通過後，中華郵政估一年人事費用將增加約5900萬元。

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關鍵字：中華郵政,中華郵政調薪,郵局,中華郵政工會

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