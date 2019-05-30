瘖啞人愁坐郵局！暖警自掏腰包刻印換印鑑　協助領到生活費

▲員警向櫃檯人員詢問後得知瘖啞人因印章不符，無法領到生活補助費。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣池上分駐所員警日前執行金融機構安全維護勤務，在池上郵局見一瘖啞人呆坐於椅子上，遂向櫃檯人員詢問原委，原來是因為印章不符致無法領錢，經員警自掏腰包刻印章，協助更換印鑑完成後，瘖啞人終於順利提領到生活費。郵局及一旁民眾見到警察如此暖心，都感動的連連稱讚！

▲員警自掏腰包代刻印章並代辦更換印鑑。

「先生您好，需要什麼協助嗎？」，台東縣警察局池上分駐所警員胡大志及張惠雯執行金融機構安全維護勤務，巡簽至池上郵局守望時，發現郵局內有一民眾大熱天還穿著大衣，且手拿著儲金簿及柺杖呆坐在椅子上，遂主動上前察看，才知該民是患有重聽的瘖啞人。

▲員警攙扶瘖啞人離開郵局並以巡邏車護送安全返家。

經過耐心的詢問，才知道原來他要領取每用生活補助金，可是卻因印章不符無法領錢，員警轉向郵局櫃檯人員諮詢辦理流程後，胡員遂自掏腰包到郵局對面的刻印行，重新刻了一個新的印章，並協助辦理更換印鑑，才讓他順利領取生活費。

瘖啞人臨走時員警見他撐著枴杖走路還一拐一拐的，為避免其發生意外，除主動攙扶外，還以巡邏車護送其安全返家，員警的暖心舉止看在現場民眾眼裡，都感動的讚稱「警察真好」！