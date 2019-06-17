買「聖物」給吊車司機男友…遠距離分手了　貼心妹PO文幾天後神展開

▲原PO說，和當時男友在一起很快樂，「每天視訊，什麼都能聊，每天都很開心，祝福你。」（圖／示意照／翻攝PAKUTASO免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享買「聖物」給當時的吊車司機男友，但後來因個性不合加上遠距離分開了，沒想到她發文後幾天，劇情卻神展開，讓她直呼「害我以為到了靈異公社」。

原PO日前在「戀愛公社」臉書社團說，交過一任吊車司機，那年發現「聖物」太燒火，自己買一個試用覺得很厲害，立馬幫他下訂一個；試想在工地裡從早曬到晚熱得半死，但他從早到晚都有冰水可以喝，他一定很驕傲又開心，覺得女友很貼心。

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原PO表示，一開始男友還說他家人要拿去用，「我說，『不行，他們要，我再買，但你先帶去用，因為那是我為了你買的，一是希望你多喝水，二是在工地那麼熱，這樣一整天都有冰的可以喝』。」

▼冰霸杯主打24小時保冰。（圖／示意照／記者董美琪攝）

「有一次他忘在工地，我們都很怕被偷走，我還一直祈禱，好險隔天還有找到。」原PO說，雖最後兩人還是個性不合加上遠距離分開，但那時在一起很快樂，「每天視訊，什麼都能聊，每天都很開心，祝福你。」原來所謂的聖物是「冰霸杯」，主打24小時保冰。

原PO後來又發文指出，寫完故事隔幾天，前男友回頭求復合，「害我以為到了靈異公社」。她說，前任沒在社團裡面，「所以他找我時沒看到文章」。有網友好奇「妳有答應嗎」；原PO回「有點猶豫」。也有人建議，「個性不合的話，還是好好考慮一下吧。」