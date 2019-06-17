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民歌手出籠台東獻唱　葉佳修大病初癒台上魅力依舊

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▲大病初癒的葉佳修台上魅力依舊，演唱多首膾炙人口成名曲。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

大病初癒的葉佳修台上魅力依舊，演唱多首膾炙人口成名曲。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

民歌盛世重現台東！由台東縣政府文化處辦理的那一年，我們一起聽的歌-「青春年代．唱民歌」，15日傍晚在台東市藍晒圖廣場盛大開唱，5月初才驚傳罹患肺癌的資深民歌手兼唱片製作人葉佳修，才剛完成手術後就來台東復出獻唱，台上魅力依舊，台下的台東鄉親也非常給力，大聲合唱多首耳熟能詳膾炙人口屬於自己年代的民歌，大家聽得如癡如醉安可聲不斷，久久不想離去。

大家聽到葉佳修老師開刀的消息時都表示相當震驚，都表達「很開心能在這麼歡樂的場合上碰面，一定要好好的調養好身體，定期追蹤好好聽醫生的話！」，有「鄉村田園歌謠始祖」稱號的葉佳修，擅長的就是把鄉村田園風光美景寫進歌曲裡，婦孺皆知的「鄉間小路」、「外婆的澎湖灣」都是來自他手，總能在不完美中找到純真的美麗，獲得一刻平靜安寧的心境與發乎自然的喜悅。

▲大病初癒的葉佳修台上魅力依舊，演唱多首膾炙人口成名曲。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼王海玲與高中姐妹淘所組的「綠漾合唱團」，優美的合聲令人陶醉。

▲大病初癒的葉佳修台上魅力依舊，演唱多首膾炙人口成名曲。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

同場還有同時期的知名民歌手及好友王瑞瑜、李明德、王海玲及邰肇玫等人一起賣力演唱，包括有「奔放！奔放」、「月琴」、「微風往事」、「曠野寄情」、「海裡來的沙」等近30首歌曲，縣府文化處長鍾青柏、政風處長余世銘及2位現場的女歌迷也受邀上台與王瑞瑜分別演唱「木棉道」及「恰似妳的溫柔」兩首歌曲，台下的歌迷們也一起合唱，藍晒圖廣場宛如一場大型的民歌歌友會，而王海玲與高中姐妹淘所組的「綠漾合唱團」，優美的合聲更是讓現場的觀眾陶醉在其中。

▲大病初癒的葉佳修台上魅力依舊，演唱多首膾炙人口成名曲。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼李明德和邰肇玫。

主辦單位台東縣政府也相當擔心葉佳修老師的身體狀況，希望整場活動是帶著輕鬆快樂的心情，溫暖有愛的唱歌與台東人對話，熱情的鄉親們也隨著音樂搖擺、大聲合唱著！歌聲渲染現場每個角落。

▲大病初癒的葉佳修台上魅力依舊，演唱多首膾炙人口成名曲。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

王瑞瑜演唱「木棉道」。

近年來縣府積極推動台東文藝氣息，在推廣上也是下足了努力，就是希望能營造一個濃濃藝文文創風的台東新藍帶！希望民眾來體驗台東風情，體驗台東不一樣的美！

藍晒屋自即日起展出這些資深藝人的風華歲月，展示藝人們珍貴收藏和經典作品，民眾可於每週三至週日14時至22時前往欣賞，展館呈現小型學校教室的風格，讓您一進入展館即可回到學生時代，回到那青澀的青春歲月裏。

【活動詳情請見】
Facebook粉絲專頁請搜尋「那年，我們一起聽的歌」
【展覽活動資訊】
展覽名稱：青春年代．唱民歌音樂展館
展期時間：108年6月15日至7月14日下午14點止22點 (每週一、二休館)
活動地點：臺東市藍晒屋

ET快訊
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關鍵字：民歌手,出籠,獻唱,葉佳修,魅力,肺癌,藍晒圖,歌友會,藍帶

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