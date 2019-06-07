健康媽一輩子沒抽菸　背痛看診竟死於「第四期肺癌」告別3幼女

▲卡珊德拉首次就診時，就被診斷出第四期肺癌。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

澳洲女子卡珊德拉（Cassandra Morris）從沒吸過菸，她卻在2017年6月被診斷出肺癌，去年病逝，享年43歲。她的老公凱恩（Kane）近期接受訪談，除了相當想念生前總是抱持樂觀態度的老婆，也希望大眾能多重視肺癌，「她患有第四期肺癌，但她沒抽過菸。」

卡珊德拉生前育有3名孩子，健康狀況一直沒有什麼問題，直到2017年時她先感到背痛，就醫檢查後發現罹患第四期肺癌，儘管積極接受治療，癌細胞仍在去年初轉移到大腦，不敵病魔的她2018年6月去世。

事實上，肺癌是澳洲最常見的五大致命癌症之一。凱恩回憶，大約去年5月時，他得知妻子所剩下的日子並不多，那是他最難熬的時刻；現階段，他則希望幫助更多家庭，敦促大眾重視肺癌。

卡珊德拉曾寫道，得知罹癌時，她相當震驚，完全說不出話，「我的第一個反應是不可能，這不會結束我的生命，我有3個年幼的女兒需要我，她們有很長的時間都需要我。」

肺部基金會（Lung Foundation）成員馬克（Mark Brooke）表示，大家對於肺癌患者最常見的誤解，就是這些人有吸菸習慣，然而，「罹患肺癌的5人之中，其中就有1人從沒抽過菸。」他認為，這種錯誤認知會使得病人被汙名化。

馬克說明，比起其他癌症的存活率較低，肺癌患者較難以受到關懷，這也使得肺癌的相關研究不容易籌到資金。另一名肺癌患者麗貝卡（Rebecca Davies）就感嘆，「這都是癌症，而且沒有人想要罹癌。」

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