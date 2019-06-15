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慧眼看天下／貿易戰能休兵？ G20川習再交鋒

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新聞節目中心／綜合報導

被視為美中貿易戰休兵機會的G20峰會將於本月28日登場，不過美國總統川普近期頻頻放話，揚言若大陸國家主席習近平不在峰會上與他會面，就會立刻向價值3000億美元的大陸輸美產品追徵新一輪關稅，而且立即生效! 相較於川普的咄咄逼人，大陸方面不僅未正式確認任何細節，對於會談與否也低調不表示意見， 外界分析北京還在做沙盤推演，一動不如一靜。慧眼看天下第57集，邀請到政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲▼G20川習會。（圖／路透社）

▲G20川習會攤牌? 美下最後通牒。（圖／路透社）

英國首相之爭 10人參選7人曾染毒
英國首相梅伊下台，首相寶位的爭奪戰也正式開打，保守派黨魁之爭，目前已經有十人宣布角逐，參選人數更是寫下歷年來新高，目前呼聲最高的就是硬脫歐派的前外相，也就是前倫敦市長強森，而外界也都預料強森會對決現任外相韓特，但這齣黨魁之爭，卻混亂的如脫歐情況一般，因為10名登記者中，有7人承認曾經吸毒。

▼強生是下屆首相熱門人選。（圖／路透）

▲▼前英國外務大臣強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

遊客亂象多 羅馬新法禁不文明行為
義大利首都羅馬有許多知名的旅遊景點，也因為觀光客太多，引發各種失序的亂象，甚至對古蹟造成破壞。為了防止遊客做出擾民行為，羅馬更新法規嚴加管束公眾的舉止，包括禁止民眾在公共場所飲食、跑噴泉水、跟裸體等，都是被嚴格禁止的，如果違規的話，可能會被驅離羅馬指定區域48小時還有罰款。

▼羅馬新規，禁止觀光客在噴泉裡戲水、街上吃喝等。（圖／達志／美聯社）

▲▼羅馬新規6日通過，禁止觀光客在噴泉裡戲水、街上吃喝等。（圖／達志／美聯社）

倒閉潮? 大陸最早連鎖健身房關店
現代人越來越注重健康，許多人都會選擇到健身房運動，也讓健身房產業在大陸一二線城市掀起一股熱潮，但在競爭激烈下，緊接著又迎來倒閉潮，北京曾出現3個月內，有20間健身房無預警倒閉，而現在就連大陸最早的連鎖健身品牌，也不敵壓力，在北京關閉多間分店。

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《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
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關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,G20,貿易戰,川習會,英國首相,羅馬禁忌

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