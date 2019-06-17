盤算當行政院長？王金平駁：胡說八道！誰也猜不到我的下一步

▲王金平。（資料照／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

前立法院長王金平退出黨內總統初選，外界都好奇他未來的動向，甚至還傳出可能擔任副手或是行政院長或立法院長的可能，不過，王金平接受媒體專訪時否認，直言「胡說八道」，更巧妙表示「我的下一步，誰也猜不到」。

王金平接受《自由時報》專訪表示，現在不考慮脫黨，將會勤走基層整合所有能團結的資源，幫助國民黨贏得2020的政權。

至於，外界有傳言王金平可能跟其他人合作「王X配」、「X王配」，或是有盤算要當行政院長；王金平駁斥這些說法，「那都是胡說八道，說我待價而沽也都是胡說八道，誰真正認識我？」至於下一步動向會是如何，他語帶保留說「誰也猜不到」，「我要幫國民黨翻轉二○二○年，政『權』輪替。」

王金平說，若自己代表國民黨參選，其他參選人還有選擇嗎？因此，「最強的是提名我，要拿綠的票、中間選民的票，應該是我最多，其他人要拿綠的票，應該很難拿，他們哪裡去拿綠的票？綠的票加上國民黨大團結，難道不是最強的人嗎？」

此外，王金平退出黨內初選時曾表明，不接受黨內奇奇怪怪的初選，而鴻海集團董事長郭台銘也提出要建立備案機制，但王金平則回應「備案機制是沒有道理的」，因為初選只能選出一個人，如果有變數就另外再處理，「沒有第二名的機制，選出一個人，初選就完成了，哪裡還有後面？」