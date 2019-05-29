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緝毒犬CHOCO首出勤就建功　訓練「秘密武器」曝光

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記者李忠憲／台中報導

台中市警犬隊新成員米格魯CHOCO首度出勤就嗅破毒品案，可見新生訓練十分紮實。警犬隊表示，除了領犬員與警犬培養良好默契外，加上訓練秘密武器「特製零食」，就能培養出優秀的警犬。

▲▼台中市警犬隊領犬員與米格魯犬CHOCO示範執勤動作。（圖／記者李忠憲攝）

▲米格魯警犬CHOCO首度出任務就建功，訓練秘密武器就是它。（圖／記者李忠憲攝）

第四警分局日前緝捕一名疑似持有毒品的前科犯，攔車搜索卻怎麼也找不到藏放車上的毒品，立刻請求支援。台中市警犬隊出動警犬隊最年輕的成員，年僅11個月的母米格魯CHOCO，果然在駕駛座中央扶手底下夾層順利找出15包的毒咖啡包，讓嫌犯大嘆「認輸」。

▲▼緝毒犬CHOCO首度出就建功，讓毒犯當場認輸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼緝毒犬CHOCO首度出任務就建功，讓毒犯當場認輸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中市警犬隊領犬員與米格魯犬CHOCO示範執勤動作。（圖／記者李忠憲攝）

台中市警犬隊隊長陳玉梅說，該項任務因為是在車內，因此警犬體型不能太大，所以指定讓CHOCO出勤。由於牠年紀輕十分好動，受訓時常不受控，首出任務其實有點擔心。加上訓練時都會使用特製零食當作獎勵，CHOCO在現場就因為想吃零食，急於要找出毒品，又跑又跳。領犬員發現後，先安撫牠的情緒，第二次執行就順利找出毒品。

▲▼台中市警犬隊領犬員與米格魯犬CHOCO示範執勤動作。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼領犬員將特製零食放在手掌心，與米格魯犬CHOCO示範訓練動作。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中市警犬隊領犬員與米格魯犬CHOCO示範執勤動作。（圖／記者李忠憲攝）

提到警犬訓練的秘密武器特製零食，CHOCO領犬員表示，說穿了特製零食就是用水沾濕的狗餅乾。一般狗餅乾體積太小，抓一把給警犬很容易灑滿地，警犬還得花時間取撿食。因此，用水沾濕並揉成像丸子大小，再放在腰際的收納袋內。訓練時，手拿著特製零食，讓警犬嗅聞，就很容易可以達到訓練要求。

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關鍵字：警犬,CHOCO,台中市,米格魯

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