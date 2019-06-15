整間店只有1位本地員工！　走進日本超商宛如「來到大陸旅遊」

▲日本超商Lawson外籍店員有明顯增加的現象。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

到日本旅遊時，有很大機會在超商遇到說中文的店員，因為當地很多餐飲、零售業都喜歡雇用外籍勞工，東京甚至有一家Lawson整間店只有1名日本店員，其他13人全來自中國、越南等國家。不僅台灣超商店員給人「萬能」的形象，在日本超商工作一樣要多才多藝，每天處理的業務量大且複雜，再加上24小時營業有可能需要輪大夜班，導致越來越多日本人不想到超商工作。

據《日經中文網》報導，Lawson這間位於東京的「羅森芝浦八千代橋店」，到了下午會有另一批時段的店員來換班，但前來換班的5人全是中國人，熟練的忙著結帳、補貨、收包裹等等，就連29歲的王姓店長也是中國人，來到這間超商可能還會有一種在大陸旅遊的錯亂感。

▲外籍店員常介紹朋友一起來打工，所以整間店外國人越來越多。（圖／CFP）



王店長表示，這間店目前有14名員工，只有1名是日本當地人，她6年前在這打工時大部分都是日本店員，後來看著他們一一離職，取而代之的是同樣來自中國的外籍勞工。

報導指出，外籍店員的數量已經比2年前成長了2倍，2019年3月達到1.2萬人，相當於全日本Lawson總員工數的6%，其中以東京這間分店的比例最多。Lawson人力仲介在越南、韓國都有設立培訓公司，提供外籍勞工30小時的新進人員訓練，而且還在收銀機內新增了中文、尼泊爾語等4國語言，幫助外籍店員遇到突發狀況時也能順利排解。

外國人會選擇在超商打工的理由大多是，可以接觸到比較多日本人，能夠快速提升自己的日語能力，而且他們通常會拉朋友一起來打工，所以外籍店員就越來越多。此外，日本厚生勞動省的《外國人雇用狀況申報情況》顯示，日本在2018年的外國勞動者人數已經達到146萬，創下歷史新高，其中以中國人比例最多，其次為越南。

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