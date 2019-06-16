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打敗美加！台灣發明團傳捷報　韓國發明展奪17金總排名第2

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▲▼2019年韓國WiC世界創新發明大賽台灣代表團一舉拿下17金、6銀、2銅，以及6面大會特別獎，總成績排名第二。（圖／中華創新發明學會提供）

▲2019年韓國WiC世界創新發明大賽台灣代表團一舉拿下17金、6銀、2銅，以及6面大會特別獎，總成績排名第二。（圖／中華創新發明學會提供）

生活中心／綜合報導

台灣發明在國際賽事中再傳捷報，台灣代表團赴韓國參加2019年韓國WiC世界創新發明大賽，一舉拿下17金、6銀、2銅，以及6面大會特別獎，總成績排名第二。

今年參加2019年韓國WiC世界創新發明大賽的國家一共13國、作品達到418件，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年韓國WiC世界創新發明大賽參加國家共有來自美國、印度、西班牙、加拿大等13國，共418件作品參賽，最後獲得17金、6銀、2銅、6面大會特別獎的好成績，總成績僅次於第一名的韓國。

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▲▼慈濟科大具感應回饋性堂病足傷口教學模型。左起江妮庭，葉之琳，林欣慧。（圖／中華創新發明學會提供）

▲慈濟科大發明具感應回饋性堂病足傷口教學模型，發明者江妮庭（左一）、葉之琳（中）、林欣慧（右一）。（圖／中華創新發明學會提供）

這次發明展最大贏家為慈濟科技大學，總共獲得二金、二特別獎。其中護理系副教授羅淑芬帶領江妮庭、葉之琳兩名學生設計專門給人工肛門患者使用的「好神通造口便袋」，不僅獲得一金、一特別獎，更獲得大會頒發十萬韓元獎金鼓勵的團隊。

護理系江妮庭說，大腸癌是國人10大死因，患者大部分都會以外科手術在腹部形成一個人工肛門，但便袋更換健保每週只補助一次，腸道就算沒有排便，隨時都會有腸氣，相較一般人會放屁，傳統市售便袋排氣不方便，一脹氣就容易爆破，導致糞便滲漏皮膚，走在路上常因腸氣異味而遭人注目，導致許多人都不敢出門。

慈濟科大團隊設計的「好神通造口便袋」，因為有上方排氣構造，方便隨時清潔、塗抹藥膏，加上矽膠管路將沖洗糞水導引到馬桶的貼心設計，幫助患者增加自我照顧的信心。同學們直說，沒想這到這個作品可造福許多患者，還能獲得獎金，特別開心。

慈濟科大另一作品同樣由羅淑芬副教授帶領林揭斐、江妮庭兩人，透過到偏鄉服務時，發現居民都不知如何正確清洗傷口，導致傷口惡化截肢甚至危及生命，於是有感而發製作「具感應回饋性糖病足傷口教學模型」，讓病患透過模擬仿真電路回饋糖尿病足傷口換藥過程，正確清潔傷口、消毒以及換藥，避免糖尿病足傷口引發的足部感染，作品也獲得一金、以及此屆韓國大會最大的發明大王特別獎肯定。

而來自陽明大學生物醫學工程學系賴穎暉助理教授與中央研究院副研究員曹昱、振興醫院耳鼻喉部力博宏醫生共同合作的「以情境感知為基礎之人工耳蝸降噪系統設計」，以近年熱門AI技術為核心，提出以情境特性為基礎的噪音消除方法，大為提升聽覺輔具（人工電子耳）於噪音情境下知語音聽辨能力。研發獲得一金、一特別獎肯定。

▲▼國防醫學院團隊陳穎信醫師與其許秀珠助教、李靜怡呼吸治療師等人，利用虛擬實境VR技術，研發大量傷患事件處置模擬系統，作為災難醫學教育訓練。（圖／中華創新發明學會提供）

國防醫學院團隊陳穎信醫師與其許秀珠助教、李靜怡呼吸治療師等人，利用虛擬實境VR技術，研發大量傷患事件處置模擬系統，作為災難醫學教育訓練。（圖／中華創新發明學會提供）

第一次參加國際發明展的國防醫學院團隊陳穎信醫師與其許秀珠助教、李靜怡呼吸治療師等人，利用虛擬實境VR技術，研發大量傷患事件處置模擬系統，作為災難醫學教育訓練。

陳穎信表示，系統設計大量傷患場景、環境聲音、訓練學員對於環境的抗壓力，且有別於遊戲軟體，操作人員可利用語音方式對處置過程用語音方式控制，使用者可模擬擔任負責指揮人員，培養大量傷患指揮人才。

▲▼無線烙鐵裝置及其充電基座-作品圖示2。（圖／中華創新發明學會提供）

▲樹德科大學教授與學生共同設計的「無線烙鐵裝置及其充電基座」。（圖／中華創新發明學會提供）

樹德科技大學生活產品設計系副教授陳文亮與學生姚頴良兩人設計的「無線烙鐵裝置及其充電基座」，有別於過去烙鐵有線路危險且不便利，無線設計接作業區域不受限，無線材干涉，提高使用便利性與安全性，且焊接時裝置還可以快速吸入有毒氣體並加以過濾排出，降低人體危害。發明獲得一面金牌肯定。

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關鍵字：韓國WiC世界創新發明大賽,發明展,模具,台灣代表團,慈濟科大

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