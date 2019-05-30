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擊敗俄羅斯、日本　東京發明展台灣29金獲世界第一

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▲▼ 日本東京創新天才發明展台灣29金獲世界第一 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲中華大學學生設計一款幫助老人的產品「腳夾訓練球」。（圖／中華創新發明學會提供）

記者崔至雲／台北報導

2019年第33屆「日本東京創新天才發明展」台灣時間30日從日本傳回捷報，台灣代表團共獲得29金、10銀、3銅以及5座大會特別獎，總成績拿下世界第一。台灣代表團團長、中華創新發明學會理事長吳智堯表示，日本東京創新天才發明展歷史悠久，每年吸引眾多人才參加，今年共有來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼、緬甸、塞普勒斯、日本等十多個國家參與，全場上百件作品中，台灣最後奪下第一名。

中華大學何忠堂老師和工業產品設計系學生楊絜安、范雅軒指出，現在全世界面臨高齡化社會，老年人行動不便及跌倒的問題越來越多，因此希望能設計一款幫助老人的產品「腳夾訓練球」。楊絜安說，造成老人行動不便最根本的問題是肌肉退化以及平衡感，所以設計出這款訓練球，以類似瑜伽球方式讓長輩夾著球，一邊進行球上裝置的鋼珠迷宮遊戲增加趣味性，增加長輩訓練意願，也能簡單看到自己的進步，且球上的平台還可以放置平板進行更多元的遊戲。這項發明獲得一金、一特別獎。

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▲▼ 日本東京創新天才發明展台灣29金獲世界第一 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲長庚科技大學幼兒保育系師生設計「創意幼兒教具箱與百變故事毯」 。（圖／中華創新發明學會提供）

這次發明展產業獲獎無數，聯合利華公司研發的「刺梨多莓果飲」從實驗數據顯示，其配方具細胞修復功能，可調節多種細胞基因表現量，促進抗氧化活性，抗發炎、提升基因修復功能、促進細胞回春，研發獲得一金、一特別獎。

葡萄王生技股份有限公司從有機蔬果中分離出新型益生菌 GKM3，經多項動物實驗證實，具有降低體脂形成、降低血脂、降低脂肪肝、增加油脂排出功效，並經過多項產學研究計畫與臨床試驗驗證其效用，其作品「GKM3-一種可用於調節脂質代謝的新型益生菌」，獲得一金、一特別獎。

獲得一金一特獎的還有瑞崎生醫科技股份有限公司研發的「注氫美膚儀」。 「注氫美膚儀」採用間接式電解法，獲得高純度、高穩定度的氫溶液，克服氫分子混合於水中極易蒸發的問題，有助於皮膚護理的應用。 另外，雲林科技大學王永成老師團隊作品「力量與扭力檢測機」，也獲得一金一特別獎。

▲▼ 日本東京創新天才發明展台灣29金獲世界第一 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲淡江大學教授高思懷 。（圖／中華創新發明學會提供）

這次亮眼作品還包括，淡江大學水資源及環境工程學系教授高思懷教授與學生李明國、陳意翔、楊景傑、吳秋南，共同發明「以焚化反應灰製造之調濕陶瓷及其製造方法」。高思懷表示，垃圾焚化飛灰是有害廢棄物，全球至今仍無妥善處理處置或再利用，日本雖有以熔融後再利用，但成本太高無法且無法長期維持，團隊因此研發可將有害飛灰廢棄物穩定轉化成具有高價值的環保建材，經調配可於1,000 oC以下燒結，節省能源及成本，並符合日本最高等級調濕材料標準，以及CNS陶瓷面磚抗彎強度標準。作品因具有循環經濟價值，獲得一面金牌肯定。

長庚科技大學幼兒保育系師生團隊的「創意幼兒教具箱與百變故事毯」，除了幫助幼兒語文的理解與表達能力，提供故事教學教具使用亦可以作為教室情境布置，收納方便可折疊為抱枕，輕巧不佔空間，具經濟性與實用性，教具還已經申請新型專利，也獲得一面金牌肯定。

▲▼ 日本東京創新天才發明展台灣29金獲世界第一 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲瑞崎生醫科技股份有限公司研發「注氫美膚儀」 。（圖／中華創新發明學會提供）

庫雷斯國際事業有限公司將台灣紫錐菊走出國際，引導台灣青農新經濟方向，以專利「紫錐菊全成分萃取方法」，將紫錐菊全株有效成分完整萃取出，檢測萃取液全成分含量高於業界10倍以上，且全無農藥及重金屬殘留，應用於花果飲、牙膏、果凍條等產品開發，驚艷日本，不少廠商特地到場洽談合作機會，研發獲得一金。

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關鍵字：日本東京創新天才發明展,台灣,發明展

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