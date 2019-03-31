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台灣代表團俄羅斯爭光！阿基米德發明展奪26金12銀3銅5特別獎

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▲▼俄羅斯國際發明展我獲世界第二，總統蔡英文特發賀電鼓勵。（圖／中華創新發明學會提供）

▲俄羅斯國際發明展我獲世界第二，總統蔡英文特發賀電鼓勵。（圖／中華創新發明學會提供）

生活中心／綜合報導

世界規模最大的俄羅斯阿基米德國際發明展，台灣時間30日清晨從莫斯科傳回捷報，台灣代表團這次一共拿下26金、12銀、3銅和5面大會特會獎，總成績在35個國家當中，排名第二名，僅次於地主國俄羅斯。總統蔡英文更發賀電給參賽的選手，鼓勵發明團隊。

由中華創新發明學會帶隊出發前莫斯科參賽的台灣代表團團長、中華創新發明學會理事長吳智堯表示，俄羅斯阿基米德國際發明展是目前國際間規模最大，參展件數最多的國際發明展，今年共有來自台灣、韓國、泰國、印度、沙烏地阿拉伯、羅馬尼亞、摩爾多瓦等國家參賽，超過八百多件作品參展，能得獎的都是特別優異的作品，而台灣代表團今年總成績排名世界第二。

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▲▼「履適步爽」Foot-Fitting系統，使用者只用手機需拍幾張足部影像上傳到系統，即可獲得最適穿鞋碼及版型。（圖／中華創新發明學會提供）

▲「履適步爽」Foot-Fitting系統，使用者只用手機需拍幾張足部影像上傳到系統，即可獲得最適穿鞋碼及版型。（圖／中華創新發明學會提供）

雲林科技大學工業工程與管理系學生看準網路物流發達，特別是買鞋容易面臨尺寸不合腳的困擾，因次設計一款能準確丈量腳尺寸的App，雲科大工業工程系大四蕭吉助說，因發現網路買鞋常常有不合腳的困擾，除了搞不清楚自己腳的尺寸，另一方面各鞋款板型不同，即使買對鞋碼，也不一定合腳，因此由教授傅家啟、呂學毅指導，與同學謝欣庭、謝宇杰、吳俊霆共同研發「履適步爽」Foot-Fitting系統，使用者只用手機需拍幾張足部影像上傳到系統，即可獲得最適穿鞋碼，可改善在網路購買鞋子不合腳問題。

這次作品除了獲得金牌，蕭吉助也說，目前系統已開發為App，並已與國內某手工鞋廠產學合作，除了鞋碼，還可提供足部參數予鞋廠做鞋楦設計上的改良；未來，他們也將研發通用款，針對熱門品牌的鞋款進行鞋碼分析。

▲▼高雄科技大學大的賴策方與同學設計攀藤作物生長輔具「Roller_Planter」。（圖／中華創新發明學會提供）

▲高雄科技大學大的賴策方與同學設計攀藤作物生長輔具「Roller_Planter」。（圖／中華創新發明學會提供）

目前就讀國立高雄科技大學大三的賴策方因家中從事有機農業種植，在農業種植的過程中，認識到人力短缺是現代農業發展過程中迫切需要解決的問題，因此與同學李昆峰、黃崇軒設計攀藤作物生長輔具「Roller Planter」。

賴策方說，包含小黃瓜、番茄等農作物都需要攀藤，但大量種植時需要人工綁繩、控制高度費時費力，他利用設計可以半自動化的掛鉤Roller Planter，可快速調整高度，降低花費在作物的管理時間以及手工調整過程中可能產生的損害，且還可回收持續使用，獲得金牌獎肯定。

產業代表仆派海洋生技公司全球第一支生物陶瓷運用醫材科學家稱為天然陶瓷，以陸地上自動化培殖技術養殖的珊瑚做為人工牙根的骨材，發展為其作品「創新珊瑚骨粉骨科牙科應用平台」。執行長沈儀仁表示，目前骨骼材料包含金屬及生醫陶瓷等非生物性醫材，珊瑚具有多孔性天然內連通結構，具更好的機械性能，及良好的生物相容性，對人體無排斥作用。

沈執行長指出，珊瑚骨材運用，可運用在人體骨骼及其他人體需求材料原料上，目前全球3D列印骨骼設備已漸成熟，可望不久將來即可上市。此作品獲得金牌獎肯定。

另一個產業代表葡萄王生技股份有限公司則在老鼠實驗發現，「猴頭菇菌絲體」可有助於預防老化後的重聽。葡萄王生技透過三組相當於人類年紀60~70歲的9個月月齡的老化老鼠實驗發現，高劑量餵食猴頭菇菌絲體的老鼠，在到了11個月相當於人類80~90歲的年紀時，聽力退化最少，其次為低劑量餵食鼠，再其次為未餵食鼠。他們根據實驗開發「預防聽力退化之猴頭菇菌絲體」，可望用於預防銀髮族老年聽力退化，因此其作品「預防聽力退化之活性物質、其製備方法、含其之醫藥組合物、及其該醫藥組合物的製備方法」獲得金牌獎，以及大會特別獎肯定。

▲▼海軍退役上校歐招輝博士研究團隊，研發「提升船舶推進系統穩定性之智能裝置」獲金牌獎及大會特別獎肯定。（圖／中華創新發明學會提供）

▲海軍退役上校歐招輝博士研究團隊，研發「提升船舶推進系統穩定性之智能裝置」獲金牌獎及大會特別獎肯定。（圖／中華創新發明學會提供）

海軍退役上校歐招輝博士，與海軍左營後勤支援指揮部少將指揮官施武樵博士等研究團隊，共同研發之「提升船舶推進系統穩定性之智能裝置」獲得金牌獎及大會特別獎肯定。

社團法人時代科技協會理事長歐招輝表示，本項研究在高雄科技大學模具系主任徐中華教授的指導及研究團隊積極參與下，成功完成原型系統整合與測試，本項發明可以有效監控船舶裝備運轉頻率，透過訊號轉換，讓操作者從人機介面，掌握配重塊的移動位置，簡單判讀及預測故障，並可透過智能模組的自動平衡調校，抑制裝備故障初期，因異常振動，所造成的連鎖傷害效應，系統所記錄的頻譜訊號，更可協助維修的專業工程人員，迅速研判及更換損壞的零件，希望未來能有機會導入船舶設計或工業生產應用，對國艦國造政策有所貢獻。

此外，勤益科技大學林正乾教授的作品「主動式放電平衡增程裝置及其控制方法」榮獲評審青睞，獲得金牌獎及大會特別獎，而萬能科技大學周鑑恆教授的「沿岸防波堤式的海浪發電機」得到大會金牌獎肯定。

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關鍵字：發明展,俄羅斯,阿基米德國際發明展,台灣團,總統賀電

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