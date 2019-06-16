　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航60周年大變身！全新機上盥洗包、會員卡　升級內容大盤點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼華航合作The North Face！2月推全新「機上盥洗包」。（圖／華航提供）

▲華航迎接60周年，年初合作The North Face，推出全新「機上盥洗包」。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航年底迎接60周年，今年初起陸續推出系列新產品及活動，包含推出全新機上盥洗包、60周年標誌一共6架的彩繪機塗裝，近期也推出全新會員卡，回饋福利再升級。全新推出的品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，上線24小時內就衝破4百萬觀看人次，截至16日中午已達450萬觀看人次，刷新華航歷來年度廣告新紀錄。

▲▼華航合作The North Face！2月推全新「機上盥洗包」。（圖／華航提供）

請繼續往下閱讀...

▲不僅外觀改變，盥洗包內容物也大大升級。（圖／華航提供）

華航陸續為年底60周年暖壽，第一波主打長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙全新機上盥洗包，首度與戶外運動品牌The North Face合作，為華航優雅客艙，注入年輕運動時尚元素。2月起以【The North Face Red】初登場；【The North Face Black】則於6月上線，包款兼具實用及機能性，產品內容也更加升級。

盥洗包內容物含潔齒套組、眼罩、耳塞等基本備品並依照艙等精選產品，如韓國熱銷品牌蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油等。

▲▼華航60周年彩繪機。（圖／華航提供）

▲華航60周年彩繪機，陸續在機隊亮相。（圖／華航提供）

華航60周年標誌，以企業識別色藍紅交織成「60」字樣為發想，勾勒出「GO」（出發）與「∞」（無限大）標誌。4月時並推出全新60周年標誌塗裝彩繪機，以長程航線主力客機A350作為首架彩繪機，首航台北-美國加州安大略，一共6架的60周年彩繪機，陸續在A350-900、A330-300、737-800、777-300ER、747-400、747-400F（貨機）等各機隊亮相。自4月起機上娛樂影視系統逐步升級，初期A350及777客艙已提供多達16部HD高畫質電影供旅客隨選觀賞。

▲▼華航推出全新會員卡，回饋再提升。（圖／華航提供）

▲華航推出全新會員卡，回饋再提升。（圖／華航提供）

華航近期也推出全新會員卡，新款會員卡以華航企業標識梅花背襯地球，銀線花蕊航向全世界。為慶賀新款會員卡上線，全體華夏會員都可享有升級回饋福利。即日起至2019年10月31日止，最低26,000哩起，即可兌換台灣到香港、首爾（仁川）、琉球、大阪等區域線商務艙雙向來回酬賓機票。

在福利升級方面，也調高會員飛行哩程累積比例，凡搭乘華航及華信自營國際定期航班，晶鑽卡會員原享20%獎勵哩程大幅提升至30%；而翡翠卡及金卡會員亦分別享有25%及15%的獎勵哩程，讓旅客兌獎更快速。

▲▼華航2019年全新形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」。（圖／華航提供）

▲華航2019年全新形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，觀看人次刷新歷來年度廣告新紀錄。（圖／華航提供）

另外，近年來華航形象廣告屢創佳績，從2017年「#帶爸媽去旅行」、2018年「#說好的旅行呢」，話題性不斷，近日才剛推出的2019年全新形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，除在上線24小時內就突破400萬觀看人次紀錄，截至16日中午12點也已達450萬觀看人次，刷新歷來年度廣告新紀錄。

ET快訊
劉喬安「鼻子被吃掉」後 …美國送急診　扎7針手掌大瘀血
獨／喬喬神隱18天首現身　演勇敢天使吐「最害怕的事」

關鍵字：華航,華航60周年,華航會員卡,華航盥洗包,華航形象廣告,華航彩繪機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鐵灰車「斜插車庫空地」缺德一擋！屋主帶小朋友出門…秒傻：哪都不能去了

回收車載滿滿！他逢甲巧遇...一看「超夯生財寶箱」驚呆：有人不用上班了

衝海島放暑假！長灘島、宿霧「單程988元起」　AirAsia夏季大促銷來了

2起入侵確認！台中農業局「火攻」秋行軍蟲　清水玉米田焚化銷毀

一張圖看「西風帶不見了！」　鄭明典：氣流走極端不會是好現象

華航60周年大變身！全新機上盥洗包、會員卡　升級內容大盤點

外界憂不肖人士想靠秋行軍蟲發大財　農委會：很多證據要確認

秋行軍蟲蔓延全台總計達65例　台中清水確認也被入侵

吳念真PO照「這是不是秋行軍蟲？」　防檢局神回覆破千讚

一碰就裝死！家中驚見「6腳小黑蠕蟲」扭屁股狂爬　　網竟讚：你家環境好

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

韓粉發功動起來！自製Q版周邊 湧雲林高喊「韓國瑜凍蒜」

韓國瑜雲林造勢 熱情感動李佳芬 掩面報哭：委屈抹黑都值得了

鐵灰車「斜插車庫空地」缺德一擋！屋主帶小朋友出門…秒傻：哪都不能去了

回收車載滿滿！他逢甲巧遇...一看「超夯生財寶箱」驚呆：有人不用上班了

衝海島放暑假！長灘島、宿霧「單程988元起」　AirAsia夏季大促銷來了

2起入侵確認！台中農業局「火攻」秋行軍蟲　清水玉米田焚化銷毀

一張圖看「西風帶不見了！」　鄭明典：氣流走極端不會是好現象

華航60周年大變身！全新機上盥洗包、會員卡　升級內容大盤點

外界憂不肖人士想靠秋行軍蟲發大財　農委會：很多證據要確認

秋行軍蟲蔓延全台總計達65例　台中清水確認也被入侵

吳念真PO照「這是不是秋行軍蟲？」　防檢局神回覆破千讚

一碰就裝死！家中驚見「6腳小黑蠕蟲」扭屁股狂爬　　網竟讚：你家環境好

馮提莫穿膚色透視裝辣翻！一轉身「渾圓胸型」被看光

面試錄取率超高！「自我介紹」掌握3原則　一開口公司搶著要

7天內爆四腳獸性愛影片、脫光熱舞　海軍肅清3年汰除140人

中職／桃猿新洋投冠猛　曾打過美職金鶯隊

鐵灰車「斜插車庫空地」缺德一擋！屋主帶小朋友出門…秒傻：哪都不能去了

《大時代》志琳原來是高材生！　夏宇禾台語「不輪轉」怕拖累

日職／王柏融第二打席敲安　連續安打場次推進至9場

男子機上大暴走！稱「吸不到氣」...瘋狂尖叫搥窗+闖駕駛艙

港府暫緩《逃犯條例》修訂　紐時：習近平掌權後北京最大讓步

後驅、50:50均衡車重　本田電動車「Honda e」最快7月亮相！

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

生活熱門新聞

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也..

極品健身妹被神出！老司機暴動：..

美女醫又懷孕了！　「孩子爹」身..

他貼照問「秋行軍蟲成蟲」？農委..

孩有胎記！婆婆怒怪罪...豬隊..

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

小孩哭鬧讓店員大吼　母：不尊重

妹子「邪惡刀法切芒果」超害羞！

弟半夜站房門死盯　一問嚇傻「我..

兒確診重度聽損！癌父研發耳鏡後..

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

窗戶「密集蟲卵」怕爆　網貼對照..

台鐵1人小站「賣票→掃廁所」全..

更多熱門

相關新聞

現在就出發！帶回改變人生的旅行紀念品

出國玩，總要帶個最具當地特色的東西回來，因為它不僅僅是個戰利品而已，更是用來紀念旅行的一種回憶，單單望著，關於那一段充滿興奮、冒險、歡笑、悸動的時光，就能立刻湧上心頭，然後心中又默默下了決定，開始想下一趟準備何時再出發，為自己創造更多新的精彩人生。

好孕航點TOP5曝光！60位媽咪齊秀孕肚

華航全新會員卡上線！回饋大升級

工會的50道陰影：我保護勞工，誰保護我？

空少批華航血汗工廠　華航求償敗訴

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

直擊阿翔合體老婆「2小時全程0互動」

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

男人按摩「神祕P點」下秒絕頂升天

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也太淺

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

更多

最夯影音

更多

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面