華航60周年大變身！全新機上盥洗包、會員卡　升級內容大盤點

▲華航迎接60周年，年初合作The North Face，推出全新「機上盥洗包」。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航年底迎接60周年，今年初起陸續推出系列新產品及活動，包含推出全新機上盥洗包、60周年標誌一共6架的彩繪機塗裝，近期也推出全新會員卡，回饋福利再升級。全新推出的品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，上線24小時內就衝破4百萬觀看人次，截至16日中午已達450萬觀看人次，刷新華航歷來年度廣告新紀錄。

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▲不僅外觀改變，盥洗包內容物也大大升級。（圖／華航提供）

華航陸續為年底60周年暖壽，第一波主打長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙全新機上盥洗包，首度與戶外運動品牌The North Face合作，為華航優雅客艙，注入年輕運動時尚元素。2月起以【The North Face Red】初登場；【The North Face Black】則於6月上線，包款兼具實用及機能性，產品內容也更加升級。

盥洗包內容物含潔齒套組、眼罩、耳塞等基本備品並依照艙等精選產品，如韓國熱銷品牌蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油等。

▲華航60周年彩繪機，陸續在機隊亮相。（圖／華航提供）

華航60周年標誌，以企業識別色藍紅交織成「60」字樣為發想，勾勒出「GO」（出發）與「∞」（無限大）標誌。4月時並推出全新60周年標誌塗裝彩繪機，以長程航線主力客機A350作為首架彩繪機，首航台北-美國加州安大略，一共6架的60周年彩繪機，陸續在A350-900、A330-300、737-800、777-300ER、747-400、747-400F（貨機）等各機隊亮相。自4月起機上娛樂影視系統逐步升級，初期A350及777客艙已提供多達16部HD高畫質電影供旅客隨選觀賞。

▲華航推出全新會員卡，回饋再提升。（圖／華航提供）

華航近期也推出全新會員卡，新款會員卡以華航企業標識梅花背襯地球，銀線花蕊航向全世界。為慶賀新款會員卡上線，全體華夏會員都可享有升級回饋福利。即日起至2019年10月31日止，最低26,000哩起，即可兌換台灣到香港、首爾（仁川）、琉球、大阪等區域線商務艙雙向來回酬賓機票。

在福利升級方面，也調高會員飛行哩程累積比例，凡搭乘華航及華信自營國際定期航班，晶鑽卡會員原享20%獎勵哩程大幅提升至30%；而翡翠卡及金卡會員亦分別享有25%及15%的獎勵哩程，讓旅客兌獎更快速。

▲華航2019年全新形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，觀看人次刷新歷來年度廣告新紀錄。（圖／華航提供）

另外，近年來華航形象廣告屢創佳績，從2017年「#帶爸媽去旅行」、2018年「#說好的旅行呢」，話題性不斷，近日才剛推出的2019年全新形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，除在上線24小時內就突破400萬觀看人次紀錄，截至16日中午12點也已達450萬觀看人次，刷新歷來年度廣告新紀錄。