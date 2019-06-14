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好孕航點TOP5曝光！60位媽咪齊秀孕肚　分享寶寶搭機必做3件事

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▲▼中華航空邀請60位媽咪齊聚。（圖／記者胡順惠攝）

▲中華航空邀請60位媽咪齊聚。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

中華航空推出2019年全新年度品形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，今（14）日邀請60位媽咪齊聚，邀請媽咪秀出自己最珍貴的「旅行紀念品」，更在現場抽出1名幸運媽咪，獨得任一航點3人來回機票。被抽中的許姓媽咪表示，沒有想到會被抽到，因為她是今天才候補的，當初懷孕看到兩條線有點驚嚇，目前還沒有想過要去哪裡。

活動由藝人鍾欣凌及阿包醫師共同主持，揭開5個超好孕航點，從第一名至第五名依序是日本、義大利、泰國、韓國、澳洲。阿包醫師表示，至於寶寶在搭機過程該注意那些事情，阿包醫生表示，目前並沒有特別規定小朋友幾歲才能搭機，但父母在挑選目的地時別挑選太遠的、時間點儘量挑在小朋友睡眠時間，航空公司也有提供嬰兒用品，如果起飛降落時耳壓過高，可以餵食配方奶或塞奶嘴幫助調節耳壓。

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阿包醫師還說，出發前也要先了解寶寶的氣質，如果平常不哭不鬧，則只須確保寶寶吃飽、尿布乾爽即可，但如果是比較難以控制的小朋友，則可先準備安撫小道具，像是一些繪本或卡通影片，才能安然度過搭機時間。他也建議，出國前要先準備好配方奶、副食品真空包裝及帶足尿布片。

華航資深副總經理羅雅美表示，旅行是讓身心靈放鬆的最佳方式，更能留下美好回憶，華航這次推出「#旅行帶給你的紀念品」品牌概念，希望藉此提醒民眾在忙碌之餘，也能安排旅行適時放鬆，也許能獲得意想不到的驚喜，帶回一些專屬紀念品。

華航表示，華航60周年始終如一，致力為旅客創造更多旅遊價值，近年來持續洞察旅客對旅行的想法與意義，推出系列形象廣告「#帶爸媽去旅行」及「#說好的旅行呢」獲得網路廣大的迴響，今年度再以「#旅行帶給你的紀念品」登場，傳達新型態的旅行紀念品概念，同步推出機票促銷，超過 10 個航點限時優惠，詳細優惠資訊請洽詢華航官網。

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阿翔被拍前：我in了就很難out！藏粉紅暗號悄留言

關鍵字：華航,旅行帶給你的紀念品

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