北非利比亞(Libya)東部城市德爾納(Derna)在當地時間2日上午,有2輛裝滿炸彈的車輛在當地軍隊總部附近發生爆炸,根據目前外媒消息,有18人在爆炸中受傷。

將持續更新最新消息。

