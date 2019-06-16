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快訊／三重凌晨驚傳離奇巨響　他遇閃光跳電嚇問「哪裡爆炸了？」

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▲▼快訊／三重凌晨驚傳離奇巨響　他遇閃光跳電嚇問「哪裡爆炸了？」（圖／翻攝自臉書／我是三重人）

▲三重蘆洲地區凌晨傳出巨響，引起在地網友關注。（圖／翻攝自臉書／我是三重人，下同）

社會中心／新北報導

新北市三重一名林姓男網友16日凌晨0點多在臉書發文，表示他現在人在永福街附近，剛剛聽到「砰」一聲巨響，伴隨一股震動還發生跳電，「怎麼回事？是哪裡大爆炸嗎？」結果釣出許多在地網友，異口同聲表示確實聽到聲響，掀起熱議。

原PO在臉書社團「我是三重人」發文指出，當時他在永福街看到閃光，隨後出現「砰」一聲巨響，在家也可以感受到震動，「爆炸聲超大。」

文章一出，在地網友紛紛留言表示，「我也是聽到超大聲響，但不知道從哪裡發出，住靠近永福街」、「五華街也閃」、「力行路也閃」、「住永福街剛剛聽到很大一聲」、「延平北路也有」、「溪尾街有閃燈」、「我們也是，自強路一段這裡」、「永福街碰一聲超大，嚇死了」、「中央路也閃了一下，聲音很大，不知道是什麼。」

▲▼快訊／三重凌晨驚傳離奇巨響　他遇閃光跳電嚇問「哪裡爆炸了？」（圖／翻攝自臉書／我是三重人）

▲有女網友驚恐表示，0點04分電梯坐到一半卡住，把她和孩子嚇壞了。（圖／翻攝自臉書／我是三重人）

其中，還有網友表示，「我家附近才來救護車跟葬儀社的車子」、「文化南現在聽到救護車還是消防車的聲音」、「很多地方都聽到了，像變電箱爆炸」、「所以是怎麼了...是0:4左右嗎？我剛好坐電梯突然被卡在電梯，電梯又往下掉，好恐怖。」

目前台電未顯示停電通報，至於聲響來源，記者查證中，但轄區消防局尚未接獲報案

▲▼快訊／三重凌晨驚傳離奇巨響　他遇閃光跳電嚇問「哪裡爆炸了？」（圖／翻攝自臉書／我是三重人）

▲▼快訊／三重凌晨驚傳離奇巨響　他遇閃光跳電嚇問「哪裡爆炸了？」（圖／翻攝自臉書／我是三重人）

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關鍵字：三重,跳電

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