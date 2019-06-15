500組梨山春茶評鑑　王斯徵奪茶王「特等獎只有10斤」

▲農委會茶改場專家評鑑今年梨山春茶。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市和平區農會連續兩天舉辦108年度優質梨山茶（春茶）品茗評鑑活動，共有500組梨山茶參賽，15日名單出爐，由茶農王斯徵勇奪特等獎，榮獲今年度梨山茶王，往年特等獎1斤價格高達10多萬元，今年只有10斤，恐將掀起一波愛茶人士詢問熱潮。

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▲梨山春茶評鑑出爐。（圖／台中市政府提供）

農業局表示，比賽茶葉品種以產自梨山地區的春季青心烏龍茶為主，並邀請農業委員會茶業改良場專家擔任評審，根據清香型烏龍茶評審辦法，針對形狀、色澤等外觀，以及水色、香氣、滋味等3項進行評分。

經評審委員仔細品茗，最後由茶農王斯徵勇奪特等獎，榮獲今年度梨山茶王，頭等一獎得主為黃名江、頭等二獎為楊鎮宇、頭等三獎為黃名村、頭等五獎為黃名村、頭等獎則為沈永浩、王輿、許淑卿、李少夫與陳秀滿，另有5顆星獎項陳智賢等27人、4顆星陳孟智等40人、3顆星姚振義等139人。

特等獎因數量稀少，又有農會品質保證，往年曾有1斤賣到18萬元的高價，但茶價沒有固定行情，全由買賣雙方談妥即可，因此今年價格是否變動，仍未可知。

和平農會表示，評鑑過程除隨機抽驗茶葉農藥殘留情形外，凡得獎茶葉也會全部送驗，通過農藥安全檢測後，由農會嚴格控管、統一包裝並加貼防偽標籤，讓消費者可以安心選購道地的優質梨山茶。

農業局表示，梨山茶種植面積約500公頃，年產量300公噸，年產值高達12億元，因梨山茶區位於海拔1千8百至2千5百公尺高地，日夜溫差大、長年午後雲霧繚繞，使得種植出來的茶葉柔軟、茶菁肥厚，果膠質含量高，成茶外觀色澤翠綠，沖泡後的茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚、滋味清醇鮮爽，受到愛茶人士喜愛。