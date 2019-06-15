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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

0616好星運開關│雙子開好運，為水瓶打打氣

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文／靈機文化

【牡羊】　【金牛】　【雙子】

【巨蟹】　【獅子】　【處女】

【天秤】    【天蠍】　【射手】 

【摩羯】　【水瓶】　【雙魚】 


【牡羊座】

整體運勢：2

今天你較為脆弱，懶得想事情，不想聽信那些誇大的事實。如果之前你一直熬夜，今天你更加覺得身心疲憊，不想再逞強接下不在你能力範圍內的事情。如果你表現出過度脆弱的樣子，可能會引起別人的厭煩。那就退出眾人矚目的焦點，安靜地待一天吧。

感情運勢：2

你今天對於情感有點小放縱，當心縱慾過度讓自己身心俱疲。是時候克制一下了，不要最後落得傷心又傷腎。

財運運勢：1

衝動是魔鬼，尤其是對於消費。好好的計劃一下收入和支出，免得月底荷包空空時，又要對著大堆的無用東東沮喪了。

好運數字：4

商談指數：1

幸運色：紫紅色

開運方位：東北方

吉時：13時


【金牛座】

整體運勢：2

今天你可能會心生罪惡，喜歡嫉妒，獨佔欲也會增強，也有可能在別人對你的態度中體驗到同樣的感情。你與別人的關係也許顯得不太和諧，人際關係容易出現問題，自己心裡也會有些矛盾衝突。可能會和別人發生激烈衝撞，尤其是親近的人。

感情運勢：1

今天你的感情很容易出現問題，親密的愛人之間也會受到自私和佔有慾作祟，莫名的爭吵讓感情岌岌可危。

財運運勢：3

投資之前要充分考慮好實際情況，根據各類理財產品的投資門檻，選擇適合自己的理財產品，量力而行。

好運數字：5

商談指數：2

幸運色：綠色

開運方位：東北方

吉時：14時


【雙子座】

整體運勢：3

嫉妒心和佔有慾會導致你今天和別人產生矛盾，特別是親密關係的人之間。如果能多費點心思溝通，處理這個矛盾，你們之間的情誼便會牢不可破。不過要小心旁人煽風點火，給你們造成更大的誤會。

感情運勢：2

你希望自己的另一半對你坦誠相待，如果發覺對方有事隱瞞你，你會煩躁不安，如果對方有異性朋友，會激發你強烈的嫉妒心和佔有慾。

財運運勢：2

如果覺得自己最近財運不行，手頭緊張，不妨與周圍財運好的人拉近關係，說不定也會帶動你的財運。

好運數字：6

商談指數：2

幸運色：土黃色

開運方位：北方

吉時：17時


【巨蟹座】

整體運勢：2

就算你不是一個很善妒的人，但今天你的嫉妒心也會比平時要強，你內心強烈的情緒會把你激化成一個隨時會與他人爭執的鬥士。在今天這種情況下，還是一個人安安靜靜地獃著或者做事情比較好，任憑外面的世界風起雲湧，你依然一人獨享生活。

感情運勢：1

今天的你容易因感情的磕磕絆絆而情緒焦躁，愛情裡本就沒有那麼多的對與錯，別因為一時的固執做出讓自己後悔的事。

財運運勢：2

今天的你對於財富的觀點有些過於主觀，過度的自信很容易造成盲目的投資，應謹慎行動避免衝動消費帶來的損失。

好運數字：7

商談指數：2

幸運色：海藍色

開運方位：西北方

吉時：18時


【獅子座】

整體運勢：2

今天要把錢包看緊一點，這是最重要的。另外，很多事可能會有所延遲，要保持一個平常心對待，不要著急去判斷它的好與壞，每件事都有它的兩面性，需要你用冷靜的大腦去平衡。也不要為了一時的誘惑而做出讓步，要從長遠考慮利益。

感情運勢：3

你今天的感情生活小有波瀾，多些耐心和寬容是度過危機的利器。切忌吵吵鬧鬧，也別忘了守住自己的底線。

財運運勢：2

今天你的眼裡只有那些奢侈品牌的包包、衣服，剁手的節奏快快停下吧。小心對著一堆沒用的東西和信用卡帳單欲哭無淚。

好運數字：8

商談指數：1

幸運色：鵝黃色

開運方位：西北方

吉時：21時


【處女座】

整體運勢：1

一些事情的發生也許讓你產生一些負罪感，可能容易沉溺於自己的虛幻世界，想要逃避現實，尤其在與人相處中，可能容易與他人發生誤解，儘管別人什麼都沒做，你卻總覺得他們想傷害你，或是因為一些最瑣碎的原因而討厭你。

感情運勢：2

今天你和愛人可能會因為一些誤會而產生摩擦，也許這並不是你的錯，但是你並不想解釋。逃避只能讓情況越來越糟。

財運運勢：1

如果有多餘的資金，可以考慮投資風險較低的理財項目。比如固定收益類的銀行理財產品，安全性相對較高。

好運數字：9

商談指數：1

幸運色：紅色

開運方位：西方

吉時：22時


【天秤座】

整體運勢：2

你會過分理想化自己的生活，導致容易迷失自己；也會對某個人有過於美好的想象，在看清現實之後，會過度埋怨對方。另外，太多的活動或外出會透支你的身體，一定要多注意休息，為自己的健康打下好的基礎。

感情運勢：1

情人眼裡出西施是你今天感情的真實寫照。愛情的浪漫和甜蜜，有時就是會讓人迷失自我，從而為愛的人甘願赴湯蹈火。

財運運勢：2

今天你的財富運勢看似很強，好多機會來到身邊，警惕輕舉妄動帶來損失。另外看似利好的短線投資，也很可能讓你陷入風險。

好運數字：1

商談指數：3

幸運色：青色

開運方位：西南方

吉時：17時


天蠍座

整體運勢：2

不可控的情緒，讓你覺得自己的問題有點大，甚至干擾到了你的正常生活。你不能接受自己的過分敏感，第一反應是快速逃避。今天也建議你把自己的消費衝動全都掐死在搖籃中，不然你買的東西，可能很快就發現自己並不喜歡，或者不實用。

感情運勢：2

你今天的情緒有些小敏感，這種感覺尤其容易影響到身邊的親人和愛人。其實這也會讓你心裡更加難過，學會控制自己的情緒吧。

財運運勢：3

今天的你有些衝動消費的念頭，好好的計劃一下，免得面對帳單時後悔。投資項目也要謹慎，推薦穩健型理財規劃。

好運數字：2

商談指數：2

幸運色：深藍色

開運方位：西南

吉時：11時


射手座  

整體運勢：2

今天你的情緒極度敏感，容易用言語中傷他人。你會碰見某件糟心的事，極度不高興，但又很難控制自己的情緒，因此被同伴誤解。為了不積攢人際方面的問題，建議你三思而後行，少說話多冷靜；或者多聽聽同伴的箴言。

感情運勢：1

今天的你像只小刺蝟，身上的刺會讓關心你的人無法靠近。打開心門，才能讓更多的愛來到你的生命中。

財運運勢：2

今天你對財富投資有些過度保守，雖然可以規避很多風險，但從另一方面看，有可能讓機會在你手中溜走。

好運數字：3

商談指數：1

幸運色：羅蘭紫

開運方位：南方

吉時：19時


摩羯座 

整體運勢：1

今天的你可能有些沉溺，對於周圍的事情的認知度並不高，你的思緒可能是混亂的，請不要因沉迷於幻想而導致失去理智，也不要因相信可疑的人而蒙受損失。避免參與秘密的計劃和交易，也避免與身邊人過於親密，否則會帶來無窮的煩惱。

感情運勢：2

有伴者今天可以為對方準備一份小驚喜，會讓愛情更加甜蜜；單身者今天在旅途上會有不錯的邂逅。

財運運勢：1

財務方面，今天需要謹防受騙，對於來歷不明的消息不要輕信，要相信腳踏實地終有收穫，天上不會掉餡餅。

好運數字：1

商談指數：1

幸運色：寶藍色

開運方位：東南方

吉時：6時


水瓶座 

整體運勢：1

今天你情緒比較衝動，容易草率的做出結論，尤其是在與你情感相關的那些方面。所以這時該盡量避免採取決定性的行動。在與他人的關係之中，你喜歡尋求刺激，有可能遇到一些不同尋常的人，這些人也許會讓你心煩，但你應該意識到他們能滿足你生活中的某些需要。

感情運勢：1

今天你在感情方面將會面臨考驗，不要相信別人的挑撥，而做出傷害對方的事情來。單身者可能因衝動而有一夜情的傾向。

財運運勢：1

衝動消費最傷錢包了，不妨做一個記帳本，把每筆收入和支出都記下來。可以很好的抑制不理性消費的情況。

好運數字：2

商談指數：3

幸運色：淺灰色

開運方位：東南方

吉時：9時


雙魚座

整體運勢：2

今天的事情進展不太順利，你會感覺到迷茫，對生活和別人都有點抵觸，情緒也會比較低落。你承受了龐大的壓力，又總是遭遇挫折，開始對自己不自信了。建議你不要圍起城堡保護自己，勇敢面對才能讓你成長。

感情運勢：1

今天你對愛情感到迷茫，進而想去控制，試圖將一切掌握在自己手中。可是，你又覺得自己做不到，反而會自我封閉，拒絕和外界溝通。

財運運勢：2

今天的財富運勢看似機會很多，實際多半難以實現，不如冷靜旁觀，更多的做些選擇和分析。要切忌衝動消費。

好運數字：3

商談指數：2

幸運色：深紫色

開運方位：東方

吉時：10時

 
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