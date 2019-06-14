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【瑪法達談星】十二星座06.12～06.18運勢！雙魚、牡羊事業一吐怨氣

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【瑪法達談星】十二星座06.12～06.18運勢！雙魚、牡羊事業一吐怨氣

夏意漸濃，「雙子座之月」進入最後一週倒數，兩大超級警訊—「火星／厄星土星衝」「水星／厄星土星衝」帶來的重磅衝擊席捲而來的本週，預期將是一段火藥味十足、危機升級且理想主義遭到嚴峻檢驗的逆風期。雙子座通權達變、遇挫轉彎、生命自尋出路的星象氛圍，將在這股洶湧猛浪中，成為亂世求生的浮動價值。

重大星象事件有：6月14日的吉兆—「火星／海王星三合」、一級警訊—「火星／厄星土星衝」；6月16日的一級警訊—「水星／厄星土星衝」「歲星／海王星角衝」；與6月18日的一級吉訊—「土星／海王星六合」「水星／火星合相」。在超級警訊連番轟炸下，黯淡的盡頭將奇蹟式地出現轉圜，正是，山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。

財經方面，財星進駐雙子座且歲星（超級財星）呈負向角（歲星／海王星角衝）格局變化不大，中美貿易角力惡化與全球財經烏雲罩頂的本週，就理財星象而言，低迷中有零星亮點，但投資人仍宜提防消息面帶來的非理性恐慌修正。

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就個別星座而言，完全進入年度警訊頻率最高、張力最強的「6月震撼」風暴圈的本週，若干不可抗力造成的情勢將讓大環境瀰漫著一股強烈的負面情緒。幾乎半數以上的星座都不免受到波及，相對幸運屬於少數，落在雙魚座。數起吉兆臨門，大大沖淡工作上的些微不足，事業突飛猛進、高升順遂，不少得意之作。

運勢第二的是運勢高低衝擊力度也很強的牡羊座。受累、受氣、壓抑與折磨換來極大成就滿足，關關難過，關關過，正是柳暗花明又一村。事業出人頭地、升為一軍有望；運勢第三的是被幸福親吻、金星上週甫轉進婚姻宮的射手座。事業與情感得到關鍵助攻隊友，缺塊補上，不再孤軍奮戰，幸福感滿滿。

星座排行
  1. 雙魚座：備受倚重、大展鴻圖、進退有據，事業最旺。
  2. 牡羊座：百折不撓、履險如夷、金榜題名，運勢最奇。
  3. 射手座：天賜良緣、日正當中、動靜皆宜，幸福最多。
  4. 獅子座：眾所矚目、一呼百應、狡兔三窟，人氣最佳。
  • 愛情運：★★★☆☆
  • 金錢運：★★☆☆
  • 事業運：★★★☆☆
  • ☆為0.5分，★★★★★為滿分

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（06.12～06.18）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

大難不傷，必有後福。守護星先後與厄星土星相衝、與戰星合相的這段日子，拜本命宮擁太陽與金星兩大吉星之賜，大大緩和前述災星的魔咒力道。然不可諱言，近月來一路亨通當運的氣勢，將首度遭遇較大規模障礙、挑戰或衝擊，有不可迴避的考驗與激戰。事業合作邁入新里程，妥協是必要之惡。財富好牌耗損中。愛情是不棄不離。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

分進合擊，一日千里。生涯長程短程目標趨於一致的這段期間，即戰力化整為零、化零為整，事業邁入全新里程碑，堪稱年度高峰，離功成名就越來越接近。是挑戰更大人生舞台、承擔更重職責或追求學業仕途大幅躍升的絕佳契機，未來充滿無限可能。拜水星在事業宮加持之賜，有貴人或幸運機緣加速圓夢。正財旺。愛情是當季鮮食。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

指揮若定，出類拔萃。號召力、聚焦力續強的這段日子，是組織或團體中被眾人圍繞的領導核心或靈魂人物。強大人脈及人際影響力派上用場，可望在某戰役或某對峙以人數優勢取得上風，成為主流。近期還將一遂某長久期待。社交應酬活絡。事業經營蒸蒸日上，有脫穎而出的機運。財運走旺，利精算風險以小搏大。愛情是友情2.0。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（06.12～06.18）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

無為而為，順其自然。在慣性軌道作息的這段日子，單純穩定、一切如常，是一段很平順的療癒期。斷捨離的減法哲學，刪除無用、清出空間，將迎來很不一樣的好氣場。事業經營固守蛋黃區，不好高騖遠、不預設立場，一步一腳印累積能量、強化版圖，很快會有扳回一城機會。盡其所有，成事由天。投資嗅覺神準。愛情是特效解藥。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

真金火煉，揚眉吐氣。先苦後樂的這段日子，是一段備受磨練的高壓期，不過長期困在心頭的某鬱悶可望在某人復仇血恥後塊壘盡除、討回公道。不少人可望敲開曾經被婉拒的大門，洗刷幽怨、風光入住。事業經營表現遠遠超乎期待。在艱難局面中恆毅力與抗壓力越顯強大，不受弊案影響，價值被看見。財運亨通。愛情是種致命牽引。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

王牌在手，捷報頻傳。守護星與戰星及成功星先後呈吉相的這段日子，事業策略積極不失穩健、深耕不忘開拓。可說善用主場優勢，成功確立基礎，又能把握高層信賴，順勢快速攻頂的步步高升期。

對未來樂觀，也許是有些過度，卻是境隨心轉，只要相信，好事就會發生。成為本週最具心想事成機緣的幸運星。啟動這一連串幸運的動力來自行動與目標，切記，明確規劃夢想藍圖、即知即行，才能把好運化為3D現實。家運、房運與正偏財運皆旺，近期還有驚喜好禮上門。愛情是個幸福時區。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（06.12～06.18）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

波濤洶湧，大撞大鳴。守護星相繼與厄星對衝、與數吉星合相的這段日子，運勢翻天覆地、忽雨忽晴，狂起狂落的高潮人生，卻是一路有驚無險、逢凶化吉。突破難關險境的高挑戰成就，正是拉開與競爭對手距離的龍門天險，魚躍龍門、身價今非昔比，是階段事業高潮。

事業儘管不時得面對苦戰纏鬥、失望挫折與沉重責任義務，所幸能以聰明才智化解，加上一點浪漫苦中作樂，反能把危機轉為契機，因禍得福。驛馬星動，動態任務、行旅閱讀、深造考核有佳績。財運走揚。愛情是遭撩動的心弦。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

遠交近攻，當仁不讓。人氣與身價再度攀升的這段期間，一甩上週的危機感，將有重大事蹟讓心情變得無比燦爛。領導魅力、專業權威服眾，成功說服一票追隨者一起追夢、一起成功。事業火力四射、表現吸睛，且帶人帶心。享受明星光環之際，身段能貼近基層，沒有架子。短程計畫宜注意保持修正彈性。財力稍退。愛情是個幸福光點。

♐射手座（11月22日至12月21日）

鼎力相助，相得益彰。幸福星甫轉進夥伴宮的這段日子，喜獲工作或情感的重要夥伴，不只人生角色變得圓滿，責任分工也有升級優化傾向，一加一大於二。事業合作出現速配指數很高的最佳組合，無論是合作對象或合作模式都是很有加分效果的互補搭配，彼此關係既互賴又獨立。心理包袱減輕。提防荷包大失血。愛情是種矛盾的和諧。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（06.12～06.18）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

拋磚引玉，開花結果。正值年度財富翻轉力最強月分的這段期間，務實上進、企圖心旺盛，願意為成功付出相對代價，近期將有某令人欣喜的逆轉勝到手，後勢不容小覷。事業靠毅力決心勝出，起跑儘管不是最被看好的賽馬，贏在終點，勝利才是最重要。有中獎中選、鹹魚翻身的超級好運。事業鍍金、含金量大增。愛情是祕境尋幽。

♍處女座（8月23日至9月22日）

登高望遠，謀定後動。守護星與成功星對衝接著又與戰星合相的這段期間，運勢如洗三溫暖，暴跌暴衝、破涕轉笑。正值行運年度事業大運，拘泥成規、依循舊法將踢到鐵板，武裝意志、勇敢一搏反有勝出機會。有執掌大任、接棒高升之兆，但過程嚴峻，一度甚至落居下風，要有澆不熄的頑強意志與行動。財力小漲。愛情是熟悉的眷戀。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

戒急用忍，弄巧反拙。守護星與戰星對衝的這段期間，受挫、委屈或失落等潛在痛苦指數增加，有高過平素正常值的情緒化演出，容易受衝動、躁進或不耐等因素左右而做出不智之舉，情緒管理有進步空間。事業盡心盡力、嘔心瀝血，成果竟不如預期者所在多有。放下得失心，反而變得順利。財力小進，存款微增。愛情是迷霧探索。

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關鍵字：鏡週刊,瑪法達,星座

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