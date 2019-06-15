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Apple信義A13引「信徒」　兩大蘋果科技網站排隊朝聖

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記者邱倢芯／台北報導

Apple信義A13於今（15）日早上十點開幕，開幕前一晚就吸引了大批果粉前往現場排隊；而這次排隊的第一名就是MacUknow網站主編呂紹華，他還帶領了15位骨灰級的果粉小隊一同排隊。另外，這次的開幕也吸引了蘋果迷（APPLEFANS）網站編輯前往排隊朝聖。

▲▼Apple信義A13開幕,現場排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲Apple信義A13開幕，MacUknow網站主編呂紹華搶頭香。（圖／記者李毓康攝）

呂紹華受訪時便指出，這次的Apple信義A13開幕就像是果粉們的交流聚會一樣，大家都有志一同地前往朝聖。這次一同排隊的夥伴，是從前一天中午就過來，雖然從昨天排隊到現在但是不會累，因為我們這些果粉等一家像這樣的街邊直營店已經等了十幾快二十年了，現在終於開了第一家，就算等一個晚上也沒有關係。

最有趣的是，呂紹華一群人原本為了「迎戰」這次的熬夜排隊，帶了八大顆的行動電源；不過一直到開店前，15個人所消耗的電量還不到全部的一半。

▲▼Apple信義A13開幕,現場排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲帶了八大顆的行動電源備戰熬夜排隊，結果消耗的電力不到一半。（圖／記者李毓康攝）

另一方面，蘋果迷網站編輯此次參與排隊，還特穿上2017年7月台北101直營店開幕時所贈送的大紅色紀念T-shirt參與這次的盛會。

此外，有可能因為這次的開幕時間，距離下一次的iPhone手機發表會相當近，因此這次參與開幕的果粉，大多選擇購買Apple Watch錶帶等周邊配件；呂紹華此次購買的產品為iPad皮套，而蘋果迷網站編輯則是購買Apple Watch錶帶。

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關鍵字：Apple信義A13,MacUknow,APPLEFANS

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