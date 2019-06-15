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影／蘋果信義A13直營店空拍畫面搶先看！　仿蘋果MacBook造型超吸睛

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記者邱倢芯／台北報導

蘋果在台灣第二家直營店信義A13將於今（15）日早上10點開幕，蘋果信義A13的設計概念，有別於2017年7月開幕的101直營店，信義A13是為獨立的街邊店，且採向下發展的設計；最特別的是，蘋果信義A13的屋頂造型就像是一台MacBook電腦一樣，《ETtoday新聞雲》也特別出動空拍機，讓大家一起瞧瞧這新奇有趣的畫面！

▼蘋果信義A13的屋頂造型就像是一台MacBook電腦一樣。（圖／記者葉南州攝）

▲▼Apple 信義A13空照圖 。（圖／記者葉南州攝）

另一個值得注意的建築設計重點，就是蘋果信義A13整體建築的透明、科技感，都與蘋果總部Apple Park訪客中心設計概念一樣，且所採用的石材、木頭、金屬等建材，也是直接「複製貼上」總部訪客中心的材料。

▲▼ Apple信義A13媒體預覽會 。（圖／記者張一中攝）

▲▼Apple信義A13（上圖）整體建築就像是直接複製貼上美國總部訪客中心（下圖）。（圖／記者張一中、邱倢芯攝）

▲▼蘋果美國加州總部訪客中心。（圖／記者邱倢芯攝）

且在建築的周圍細節蘋果官方也不放過，他們在信義A13門前打造了一座廣場，當中有著噴泉、樹木林蔭，以及座位，讓消費者可以悠閒地在門市前坐著休息、交流。

而走進店中，可以看到寬廣、舒適的購物環境；全新店格是向下發展，擁有1樓、B1兩個樓層，在1樓消費者可以體驗到最新的蘋果產品，且除了手機、手錶、電腦等品項外，蘋果也提供了多達240種的周邊產品品項可讓顧客體驗、選購。根據官方指出，信義A13是蘋果全球第506家店、大中華區的第52家店。

若是想走到B1，消費者可從店內兩側的大理石樓梯走到樓下；B1則是作為每天提供消費者免費課程之處，課程內容包含了攝影、影片、編碼、影片創作等。

對於果粉來說，直營店開幕最期待的莫過於可獲得一件蘋果紀念T-shirt；官方表示，今日開幕第一批進店的顧客將可獲得一件蘋果紀念T-shirt。

▼蘋果排隊限定紀念T-shirt。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼蘋果排隊限定紀念T-shirt。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：蘋果信義A13,MacBook,Apple Park

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