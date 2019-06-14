台南市義消總隊長交接　企業捐贈消防局災情勘查車等車3輛、基金100萬元

▲內政部部長徐國勇，頒發內政部核發新任總隊長黃崇銘就任聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義消總隊6月14日晚上在總理餐廳舉行「台南市義消總隊長交接暨統帥服裝、佳農食品司、統順益科技捐贈台南市消防局災情勘查車及勤務車共3輛、小北百貨捐助義消基金100萬元」典禮，邀請內政部部長徐國勇，頒發內政部核發新任總隊長黃崇銘就任聘書。

會中邀請市長黃偉哲頒發卸任總隊長呂榮利，擔任台南市義消榮譽總隊長聘書及代表接受由統帥服裝黃品堯董事長、佳農（銀泰）食品張進添董事長、統順益科技陳大偉董事長聯合捐贈消防局2輛災情勘查車及1輛後勤車。黃市長亦頒發感謝獎牌感謝黃品堯、張進添、陳大偉等3位董事長善行義舉造福人群；另小北百貨公司捐助義勇消防總隊基金100萬元，由義勇消防總隊總隊長黃崇銘代表接受，並致贈感謝獎牌。

黃偉哲市長表示，消防業務在李明峯局長用心下，如今年度消防廳舍車輛裝備的充實、義消通訊中隊研發救災無人機、遙控救生艇、墓地火災新作為及4月啓用的合同廳舍與消防史料館…等等，皆以最有限的資源追求最高的效益。消防局也在各項消防業務考評均獲優異的成績及表現。民力方面，消防局配合消防署「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」，爭取中央補助，於2017年至2019年期間，共辦理52場次義消進階訓練及3場次專業訓練，新成立資通訊機能型義消、緊急救護機能型義消、水上救生機能型義消3個義消單位，並購置消防衣帽鞋裝備710套、空氣呼吸器面罩649組、空氣呼吸器氣瓶212支、資通訊機能型義消、緊急救護機能型義消、水上救生機能型義消裝備器材各1批。不但加強義消救災安全、技能，提升義消救災能力，對臺南市的人民安全，提供更多的保障。也在此特別感謝內政部的大力支持。

最後，黃偉哲代表市民向各位默默守護大台南的消防人員及義消打火兄弟姐妺獻上祝福，並感謝卸任呂總隊長在擔任義消總隊長期間，對義消付出表達十二萬分的敬意。並期望未來在新任黃總隊長的帶領及李局長領導指揮之下，協助消防局共創文化府城零災害。