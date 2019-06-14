TRACK Air真無線耳機體驗：一款讓你願意拋棄AirPods的耳機

特約記者洪聖壹／上海報導

一副好的藍牙耳機，就是配對方便、音域夠廣，聲音大的時候夠穩、小的時候夠純。在藍牙耳機一片「AirPods抄襲風」當中，這款外觀像是小鳥的藍牙耳機TRACK Air真無限藍牙耳機，外觀設計順勢拿到了2019紅點設計獎，在官網上標榜「32小時長效續航」，不過讓人感到意外的地方，就是純淨又穩定的音質。

▲小鳥牌耳機 Libratone TRACK Air。（圖／記者洪聖壹攝）

從陳奕迅、陳綺貞、蔡健雅、盧廣仲、方大同、1976到Muse、Foo Fighters、U2、Oasis、Travis、OneRepublic、Alexandros、One OK Rock、Bigband...，年紀雖然越來越大，帶有深度人生感醋的歌詞、帶有延伸情緒的各種樂器，喜歡的音樂種類從來沒變過，因為經常接觸科技產品，身邊使用的耳機早已從有線換成無線，原因無他，就是方便。

談到無線耳機，自從 Apple AirPods 推出之後，雖然在這前後包括SONY、Smasung、Motorolla、B&O、Boss等品牌都相繼推出各式無線耳機，這些產品記者都進行深度評測過，然而記者隨身工具除了AirPods，就再也沒有更換過其他無線產品，原因無他，就是方便。

▲B&O E8。（圖／取自B&O）

許多人說，AirPods外型很醜，無可否認的，它的外型確實不怎麼好看，不過隨著產品普及到球星、明星，加上中國大陸品牌，包括華為、小米等一堆相似風格的產品相繼推出，讓類似的設計隨處可見的時候，不知不覺就看得習慣。

▲NBA FMVP、總冠軍暴龍當家球星 雷納德隨身御用耳機的就是AirPods。（圖／取自Twitter）

說實在的，AirPods 最大的好處就是在於使用真的很方便，無論是一代目內載的W1客製晶片還是二代目採用的h1晶片，完美解決以往多數藍牙耳機配對不易、無法隨拿即用的通病，加上聲音還過得去，那麼既然外型大家都一樣，也就還好了！

記者是直到近期AirPods連續三次遺失之後，才開始思考有沒有「替代品」，最低需求門檻就是尋找同樣透過藍牙晶片來解決配對問題的耳機，如果音質可以、外型還不錯、續航力至少跟AirPods一樣，那就更好了！

而這款小鳥牌耳機TRACK Air，就是在這樣需求之下，記者從茫茫耳機海當中選擇的產品。一開始吸引人的地方就是他的外觀，它採用類似AirPods的入耳垂吊設計，但是外觀上卻採用類似小鳥翅膀的模樣，戴起來有點像是另類的耳環。

▲TRACK Air配戴起來有點像是耳朵上的裝飾品。（圖／記者洪聖壹攝）

因為是金屬設計的關係，這款耳機單耳重量5.5克，略重於AirPods 單耳的重量(4克)，完全不會有「塑膠感」，而且跟B&O Beoplay E8不同的是，TRICK Air是全機鋁合金打磨，摸起來有點像是在摸光滑的鵝軟石，質感非常好；充電盒跟多數高階藍牙耳機一樣採用磁吸式設計，把它回到盒中不用特別去對位。

▲TRACK Air機身採用鋁合金金屬打磨，摸起來有像是摸石頭的光滑感。（圖／記者洪聖壹攝）

至於最重要的耳殼腔體設計比較有SONY藍牙耳機的感覺，塞入耳的時候不會像是三星的Galaxy IconX那樣感到嚴重的不適感，基本上還是可以稍微聽到外界的聲音，如果要比較的話，它不會像是AirPods漏音那麼嚴重、卻又不會像三星IconX那樣塞滿滿很不舒服，當然這也是SONY耳機的特色，差別在TRACK Air用的是鋁合金設計，而且跟AirPods一樣，它不是全機機體塞滿耳道那種。

▲▼TRACK Air的耳殼腔體設計有SONY藍牙耳機的感覺。（圖／記者洪聖壹攝）

TRACK Air採用的是高通QCC3026晶片，依照高通音訊晶片的配對邏輯，都是先配對左耳、再配對右耳，不得不說，這個機制並不是那麼親民，讓TRACK Air有了一個小缺點：初始配對會造成些微的不便。

不過這邊要特別強調，這款耳機一但配對成功，接下來要使用的時候，甚至比AirPods好用。

舉例來說，當你打開Apple Music在聽歌的時候，拿起AirPods一耳時，按照Apple的設定，是拿起來一耳、音樂就會暫停；不過TRACK Air不是，當你拿起任何一耳，另外一耳仍持續播放音樂；而當你把拿開的一耳再放回耳朵，兩耳就會「無縫」連接。這有個很大的好處，就是當你在電梯、地鐵等地方碰到熟人，可以輕輕拿起一個耳朵，進行短暫交流，而這同時還可以繼續聽音樂，記者比較喜歡的是這個機制。

記者在使用一週的過程中，還嘗試另外一個場景，就是當你回到家中，把耳機拿起來、放入盒中充電，這時音樂馬上暫停在耳機被拿起來的瞬間，手機則會自動配對家裡的藍牙音箱，然後繼續播放剛剛的音樂，這一點TRACK Air跟AirPods都可以輕易做到，但是先前嘗試的MOTOROLA VerveOne +、三星Icon X是無法做到的。

除了連線之外，當你在騎車、上健身房跑步的時候，VerveOne +會有短暫藍牙斷線的問題，這款TRACK Air目前使用至今快一個月，還沒碰到類似的問題，不過它跟AirPods一樣，是當你在運動流汗的時候，會有「稍微往外滑落」的問題，倒是TRACK Air卡得相對緊一些。

除了外觀、腔體設計、連線之外，音樂品質是TRACK Air讓記者深感相當意外的地方，它音域聽起來相對AirPods稍廣、而且不會有IconX那種暗沈感，而且分音效果非常明顯，一般模式可以聽到人聲、吉他聲，如果是搖滾樂，甚至可以明確的聽到聲音從左耳過到右耳的聲音，這一點讓記者相當滿意，因為這是AirPods比較弱勢的地方。

TRACK Air也有它專用的應用程式，基本上不管iOS、Android都可以下載專用應用程式使用，可以自由調整三種不同模式的音效輸出效果、可以調整手勢等等，基本上操作起來很直覺。

▲▼透握TRICK Air的應用程式，可以自行進行手勢、音效調整等操作。（圖／記者洪聖壹攝）

總結來說，TRACK Air、AirPods都是一時之選，TRACK Air確實無法做到AirPods那種配對能力，但如果你是Android手機用戶，或者你真的想要找個配戴起來不會像個小豆苗、或者助聽器的樣子，而在音質上又可以得到肯定的，那麼真的可以試試這款耳機，順帶一提，它的續航力約8小時、充電盒可以額外提供16小時電力，基本上連續使用一整天沒問題的，而且跟第二代AirPods一樣，盒子可以無線充電，但是AirPods的續航力約5小時。

＊部分圖片與資料參考來源：淘寶