AirPods怎戴？這張圖吸千人熱議　網狂讚：這樣更棒

▲ 無線耳機的戴法引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自推特@CaseyNewton）

國際中心／綜合報導

許多人外出習慣使用無線耳機，但戴耳機的方式似乎是因人而異。美國舊金山一名作家1日在推特分享一張「把AirPods倒著戴」的照片，引起網友熱議，有人消遣這名男子不知道戴耳機的方式，但也有人覺得把耳機倒著戴更合適。

《每日郵報》報導，科技作家凱西牛頓（Casey Newton）上週末搭乘大眾運輸系統時，對於這名男子戴AirPods的方式感到相當震驚。在他把照片分享到推特後，立刻引來上萬人按讚轉發。

部分網友開玩笑表示，這名男子的太陽眼鏡也倒著戴，「他應該是不知道如何正確把物品戴到頭上的方式。」此一留言引來許多人認同，但也有另一批網友認為，把耳機倒著戴更好，「已經在剛剛試過了，這樣戴更合適。」

打開蘋果官網，可見網頁上的示範配戴圖均以「尖端處朝下」（編按：麥克風位置朝下）的方式呈現。但公司發言人在論壇提到，耳機戴法取決於個人偏好，並沒有對錯之分。