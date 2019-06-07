　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AirPods怎戴？這張圖吸千人熱議　網狂讚：這樣更棒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼　美國作家凱西牛頓（Casey Newton）發現一名男子把AirPods倒著戴，引來網友熱議。（圖／翻攝自推特@CaseyNewton）

▲ 無線耳機的戴法引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自推特@CaseyNewton）

國際中心／綜合報導

許多人外出習慣使用無線耳機，但戴耳機的方式似乎是因人而異。美國舊金山一名作家1日在推特分享一張「把AirPods倒著戴」的照片，引起網友熱議，有人消遣這名男子不知道戴耳機的方式，但也有人覺得把耳機倒著戴更合適。

《每日郵報》報導，科技作家凱西牛頓（Casey Newton）上週末搭乘大眾運輸系統時，對於這名男子戴AirPods的方式感到相當震驚。在他把照片分享到推特後，立刻引來上萬人按讚轉發。

部分網友開玩笑表示，這名男子的太陽眼鏡也倒著戴，「他應該是不知道如何正確把物品戴到頭上的方式。」此一留言引來許多人認同，但也有另一批網友認為，把耳機倒著戴更好，「已經在剛剛試過了，這樣戴更合適。」

打開蘋果官網，可見網頁上的示範配戴圖均以「尖端處朝下」（編按：麥克風位置朝下）的方式呈現。但公司發言人在論壇提到，耳機戴法取決於個人偏好，並沒有對錯之分。

ET快訊
周揚青原來超有料！透視裝搭車被拍「驚見渾圓亮點」網：掉出來了
阿姨夜市收「沒防偽線」500元認賠　網點出關鍵結局逆轉：是真

關鍵字：無線耳機,AirPods,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

商船遇襲「吸附雷釀禍」水下照曝光　阿聯狀告安理會：背後主使者是國家

「如果海洋會說話…」史上最大頭條！日藝術家創巨幅沙雕：800萬噸垃圾危機

「殺光同性戀！」美國鎮長拒為失言下台　臉書致歉後神隱

測真偽鈔票神技曝光！雙手搓熱放上日幣「像柴魚片蜷曲」…網驚呆了

美國介入WTO上訴法官任命　歐盟崩潰設「影子機構」疏通貿易爭議！

猴子坐腿裝沒事抓癢…下秒「神手」猛扯上衣　正妹尷尬傻坐原地

血滴整地！狒狒搶走小鴨「手掐脖＋狂啃頭」　遊客一旁狂乾嘔

AirPods怎戴？這張圖吸千人熱議　網狂讚：這樣更棒

美推動「廢中國在WTO地位」：擁5艘航母算什麼發展中國家！

邪教領袖「娶87個老婆」還性虐小孩！兒子逃出揭罪行...4年後家中自殺

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

曾治豪父喪首日獻唱《如果還有明天》　忍痛跑行程：我想你了爸

女神當市長？談備位人選 柯P：高嘉瑜是可考慮的人

商船遇襲「吸附雷釀禍」水下照曝光　阿聯狀告安理會：背後主使者是國家

「如果海洋會說話…」史上最大頭條！日藝術家創巨幅沙雕：800萬噸垃圾危機

「殺光同性戀！」美國鎮長拒為失言下台　臉書致歉後神隱

測真偽鈔票神技曝光！雙手搓熱放上日幣「像柴魚片蜷曲」…網驚呆了

美國介入WTO上訴法官任命　歐盟崩潰設「影子機構」疏通貿易爭議！

猴子坐腿裝沒事抓癢…下秒「神手」猛扯上衣　正妹尷尬傻坐原地

血滴整地！狒狒搶走小鴨「手掐脖＋狂啃頭」　遊客一旁狂乾嘔

AirPods怎戴？這張圖吸千人熱議　網狂讚：這樣更棒

美推動「廢中國在WTO地位」：擁5艘航母算什麼發展中國家！

邪教領袖「娶87個老婆」還性虐小孩！兒子逃出揭罪行...4年後家中自殺

抱怨修路…照片驚見「清涼女騎士」　鏡子映出「白邊深V」大亮點

菖蒲可驅蟲、喝雄黃酒能避邪？醫生揭「端午3神物」使用禁忌

醉男持37cm大刀公園閒晃　嚇壞路人扯：「我要採蓮霧」

嘉義安福宮350年龍井　「午時水轉運」強身保平安

備案制淪為暗殺條款？郭台銘：任何大選都要有備案　候選人團結支持勝出者

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

NBA冠軍戰／勇士股東推擠羅瑞還罵人　遭罰50萬美金+禁入場1年

世大運／楊俊瀚領軍21人田徑名單　男子400接有望再衝牌

端午連假出門資訊看這裡　國道1號埔鹽系統7日起封閉3天

王金平退初選　蘇治芬指「兩點」耐人尋味…勸王支持蔡總統

國際熱門新聞

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

室友帶女友回家壞壞！他絕地反攻..

2款iPhone淘汰！iOS ..

AirPods怎戴？這張圖吸千..

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂..

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

男幫印支虎洗澡...雙臂全被咬..

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

德國最狂殺人魔 護士至少殺8..

驚悚！少女遭捲入「後車輪」間隙..

1死22傷！西點軍校卡車營區外..

邪教領袖娶87個老婆　兒揭罪行..

聖母峰清11噸垃圾　雪巴人收屍..

孟晚舟引渡聆訊最快1月開始

更多熱門

相關新聞

西點軍校卡車翻覆！　1死21傷

美國軍事學院（United States Military Academy at West Point，西點軍校）當地時間6日表示，一輛載送20多人的軍用卡車意外翻覆，造成一名學員喪命，另外19名學員及2名軍人受傷。「今天對西點軍校及美國陸軍來說，是沉痛的一天」，美國陸軍中將、西點軍校校長威廉斯（Darryl A. Williams）說。

孟晚舟引渡聆訊最快1月開始

美考慮延遲加徵5%關稅　美股3打指數漲

美軍試驗電磁炮　炮彈時速達7400公里

北京擬2方面立法「台海內海化」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

林志玲3天前早PO「婚紗照」！

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

臉書給餐廳負評　她慘被公開吃相

「暗黑版」林志玲發現本尊結婚　激動發文…粉絲求婚了！

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

921強挖7屍！男救災被報復…瀕死

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面