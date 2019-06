AirPods怎戴？這張圖吸千人熱議　網狂讚：這樣更棒

▲ 無線耳機的戴法引來網友熱烈討論。(圖/翻攝自推特@CaseyNewton)

國際中心/綜合報導

許多人外出習慣使用無線耳機,但戴耳機的方式似乎是因人而異。美國舊金山一名作家1日在推特分享一張「把AirPods倒著戴」的照片,引起網友熱議,有人消遣這名男子不知道戴耳機的方式,但也有人覺得把耳機倒著戴更合適。

《每日郵報》報導,科技作家凱西牛頓(Casey Newton)上週末搭乘大眾運輸系統時,對於這名男子戴AirPods的方式感到相當震驚。在他把照片分享到推特後,立刻引來上萬人按讚轉發。

部分網友開玩笑表示,這名男子的太陽眼鏡也倒著戴,「他應該是不知道如何正確把物品戴到頭上的方式。」此一留言引來許多人認同,但也有另一批網友認為,把耳機倒著戴更好,「已經在剛剛試過了,這樣戴更合適。」

打開蘋果官網,可見網頁上的示範配戴圖均以「尖端處朝下」(編按:麥克風位置朝下)的方式呈現。但公司發言人在論壇提到,耳機戴法取決於個人偏好,並沒有對錯之分。

It works. Left airpod in right ear. cc @pt sound quality 2X pic.twitter.com/7RNWXOpgEp