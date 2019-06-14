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柯文哲坦言國台辦點讚流失年輕票　但不因波浪改變航向

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▲▼柯文哲出席北市府108年第27屆金吾獎頒獎典禮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲柯文哲出席北市府108年第27屆金吾獎頒獎典禮。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受專訪時提及「兩岸非國際關係」和五個互相、兩岸一家親等主張，獲大陸國台辦讚賞積極正面看待兩岸關係。對此，柯文哲14日受訪時說，不覺得國台辦在害他，但「拜託不要講我好話」；至於此一變卦會不會導致年輕支持群眾出現「滑坡效應」？柯文哲坦言會有，但平常心面對，「不要因為一時的波浪去改變你的航向，還是要穩健地按照預定的方向前進。」

柯文哲14日出席金吾獎後受訪時，被問到會不會因為獲得國台辦的讚賞而失去天然獨選票？柯文哲表示，對他來講就以平常心，「我每次都跟我們的團隊講，戰略、戰術、戰鬥，戰略還是要確定，然後不要因為一時的波浪去改變你的航向，還是要穩健地按照預定的方向前進。」

媒體追問，此狀況會不會導致年輕選票面臨「滑坡效應」？柯文哲坦言，「還是會啊，我覺得這樣，不要因為這種一時間的事件就搖擺，我已經學乖了，戰略、戰術、戰鬥，戰略方向還是要確定。」

柯文哲過去曾用「滑坡效應」比喻兩岸關係，指非線性關係的歷史發展，用成語來說，就是「差之毫釐，失之千里」，因此當起手式不對的時候，經過滑坡效應，局勢越來越差，最後就難以善後。

另外，13日民進黨初選民調結果出爐，確定由總統蔡英文出線，但深入分析後，可以發現在年輕選票部分，蔡英文似乎才是首選，只有當對上賴清德時才會轉投柯文哲。對此，柯文哲表示，反正民調就那樣，「民調就是民調，看一看。」
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,兩岸,滑坡效應

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