暗批賴清德是「不對的行政院長」？　蘇嘉全：我沒指名是他

▲蘇嘉全出席姚嘉文新書發表會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選13日落幕，確定由總統蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。不過立法院長蘇嘉全日前出席活動時曾說「肯定蔡英文的執政成績，如果蔡英文做錯了，就是用了不對的行政院長」，對此，蘇嘉全14日解釋「我沒有指名是賴院長」，還強調「我並沒有說賴院長是最不適任」。

前考試院長、民進黨主席姚嘉文14日於台大校友會館舉行新書發表會，包括民進黨主席卓榮泰、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、立法院秘書長林志嘉、前行政院長游錫堃、前台北縣長尤清、立委陳素月、立委黃秀芳等人都受邀出席。

針對先前於台中出席活動「如果蔡英文做錯了，就是用了不對的行政院長」的說法，蘇嘉全強調「我並沒有說賴院長是最不適任」，他的意思是如果總統內政做不好，不能把全部的責任推給蔡英文，只能說是她選不對行政院長，「並沒有指名賴院長」。

蘇嘉全也再次強調，民進黨是一個團隊，不能夠把責任推給哪一個人，是大家各有責任。

另外，有關媒體報導報導其妻洪恆珠有意以無黨籍參選屏東縣第一選區立委，蘇嘉全對此說「我還不曉得這件事」，表示是看了媒體報導才得知，不過他個人是反對洪恆珠參選任何公職，他也會再回去了解一下。