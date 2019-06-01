陸將建不可靠實體清單　學者：瞄準吃中國肉、砸中國鍋的企業

大陸中心／綜合報導

大陸商務部新聞發言人高峰31日表示，中國將建立「不可靠實體清單」制度，將在近期公布具體措施。對此，大陸國際市場研究專家白明解讀，「不可靠實體清單」將讓國際社會看清楚那些「吃中國的肉、砸中國的鍋」的企業的真實信用情況，也是中方反制貿易霸凌的必要舉動。

大陸國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，濫用國家安全、科技威脅等理由，再加上行政命令、實體清單禁令等方式管控，已對全球產業鏈、價值鏈等格局產生威脅，也嚴重擾亂了正常國際秩序、多邊機制與全球治理系統。他說明，中方此舉相當於把「搗亂者」列入清單，從而使全球貿易、投資等商業活動回復到正常狀態。

他提到，美方在毫無證據的情況下，將多家中企列入「實體清單」中，且還放話「要把更多中國高科技業列入該清單」；中方的「不可靠實體清單」，只是以其人之道還治其人之身。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育說，中方此舉是為維護自身正當利益，並保護多邊貿易體制與規則，「不可靠實體清單的出台，將加大美國繼續實施單方面制裁措施的風險。」

▼商務部發言人高峰。（圖／取自中國商務部網站）

商務部研究院國際市場研究所副所長白明強調，美國「實體清單」出現後，某些美國公司出於「非商業目的」，與華為停止合作，實在是「吃中國的肉，又砸中國的鍋」；而不可靠實體清單則能讓這些企業付出代價，讓「國際社會看清其真實信用狀況」。

談到中方「不可靠實體清單」與美方「實體清單」的差別，社科院世界經濟與政治研究所研究員倪月菊分析，美方的「實體清單」以國家安全為藉口，在沒有任何實質證據的情況下對他國企業進行制裁，完全是從單邊主義出發；而中方的「不可靠實體清單」則是站在維護國際秩序的立場上，針對「不按全球貿易規則處理問題的企業」進行反制。

從事貿易救濟申訴多年的海華永泰律師事務所高級合夥人吳必軒提到，從程序方面來看，相關部門可能會依法展開調查，根據調查結果把給中國企業造成損害的斷供者加入清單，並對這些實體（個人、單位或企業）進行配額或許可證制度，「一旦上了清單，誰都不可以出口給這些企業，如有例外則要申請許可證。」

「不可靠實體清單」從美國學來的！ 陸媒開轟「反制說到做到」

北京祭「不可靠實體清單」反制 美股道瓊早盤「大跌逾300點」

外媒曝華為已遣返「深圳總部美籍員工」 恐更限縮同仁間互動