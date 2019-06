香港「反送中」衝突不斷　歐美各國密切關注：盼和平對話

▲港警與民眾在天橋上對峙。(圖/記者吳奕靖攝)



國際中心/綜合報導

香港「反送中」示威引發全球關注,各國領袖紛紛對此表達看法。美國總統川普指出,這是他看過「最大規模的示威」,同時他希望中國和香港能解決問題。英國首相梅伊更指出,香港的引渡條例必須符合《中英聯合聲明》中規定的權利和自由,「英國有特殊責任替香港發聲。」

美國

川普(Donald Trump)在12日表示,這是他看過「最大規模的示威」,並保守地說,「我不清楚他們實際要傳達的訊息,但我了解他們示威的原因,且我很希望他們(中國和香港)可以一起解決。」白宮顧問康薇(Kellyanne Conway)則指,川普本月與中國國家主席習近平會面時,很可能會提到逃犯條例的議題。

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)透過聲明表示,《逃犯條例》危害美國和香港20多年來建立的緊密關係,若是條例真的通過,美國國會將別無選擇,會重新評估香港在「一國兩制」的光價之下,是否保有「充分自治」,並且將會與與兩黨議員一同提出新的《香港人權與民主法案》。

The hearts of all freedom-loving people were moved by the courage of the one million men & women of Hong Kong who took to the streets to peacefully demand their rights & denounce this horrific extradition bill. America stands with the people of Hong Kong. https://t.co/wX01v5xzHs — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年6月12日

美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)表示,《逃犯條例》可能會破壞香港自治,對香港長久以來在國際社會建立的特殊地位與價值產生負面影響。

加拿大

加拿大保守黨魁謝爾(Andrew Scheer)在推特上表示,中國大陸必須尊重香港自治與所有香港人民的權利,「人民有權對修改引渡條例感到擔憂。」

Canada's Conservatives stand with the people of Hong Kong who are rightly concerned about proposed changes to its extradition law. Beijing must respect Hong Kong's autonomy and the rights of its people, including those Canadians with ties to Hong Kong: https://t.co/Pys08cRdyu — Andrew Scheer (@AndrewScheer) 2019年6月12日

歐盟

歐盟外交事務負責人墨格里尼(Federica Mogherini)表示,歐洲國家與香港民眾一樣,對《逃犯條例》感到擔憂,如此敏感的修法,不但會對香港與歐盟公民造成影響,也會波及企業對香港商業金融地位的信心。

▲警方朝示威者發射催淚瓦斯。(圖/達志影像/美聯社)



英國

梅伊在國會上表示,英國有特殊責任替香港發聲,尤其目前仍有大量的英國公民在香港,不得不替《逃犯條例》可能造成的影響感到擔憂,「重要的是,香港的引渡條例必須符合《中英聯合聲明》(Sino-British Joint Declaration)規定的權利和自由。」

英國外交大臣杭特(Jeremy Hunt)認為,「香港政府應採取措施維護香港的權利、自由和高度自治,這是支撐其國際聲譽的基礎。就像具有法律約束力的《中英聯合聲明》中,堅持『一國兩制』的原則,對香港未來的成功至關重要。」英國的亞洲事務大臣菲爾德(Mark Field)認為,《逃犯條例》會造成寒蟬效應,「香港需要享有高度自治及法治,且需要符合《中英聯合聲明》和基本法。」

Time for the Hong Kong Government to pause and reflect on extradition proposals. Rights, freedoms and high degree of autonomy, guaranteed by the legally binding Sino-British Joint Declaration, are critical to Hong Kong’s success. 1/2 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 2019年6月12日

德國

德國外交部發言人阿德巴赫(Maria Adebahr)指出,若是香港《逃犯條例》批准通過,將會損及德國與香港現有的引渡協定,「我們還在研究,若《逃犯條例》得到批准,德國與香港之間的引渡協定,是否能以目前的形式繼續執行。」總理梅克爾(Angela Merkel)的發言人賽貝特(Steffen Seibert)則對示威群眾的和平行動表示肯定。

▼ 香港反送中遊行吸引百萬人上街。(圖/讀者提供)