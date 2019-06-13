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香港「反送中」衝突不斷　歐美各國密切關注：盼和平對話

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▲▼香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

▲港警與民眾在天橋上對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

國際中心／綜合報導

香港「反送中」示威引發全球關注，各國領袖紛紛對此表達看法。美國總統川普指出，這是他看過「最大規模的示威」，同時他希望中國和香港能解決問題。英國首相梅伊更指出，香港的引渡條例必須符合《中英聯合聲明》中規定的權利和自由，「英國有特殊責任替香港發聲。」

美國

川普（Donald Trump）在12日表示，這是他看過「最大規模的示威」，並保守地說，「我不清楚他們實際要傳達的訊息，但我了解他們示威的原因，且我很希望他們（中國和香港）可以一起解決。」白宮顧問康薇（Kellyanne Conway）則指，川普本月與中國國家主席習近平會面時，很可能會提到逃犯條例的議題。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）透過聲明表示，《逃犯條例》危害美國和香港20多年來建立的緊密關係，若是條例真的通過，美國國會將別無選擇，會重新評估香港在「一國兩制」的光價之下，是否保有「充分自治」，並且將會與與兩黨議員一同提出新的《香港人權與民主法案》。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，《逃犯條例》可能會破壞香港自治，對香港長久以來在國際社會建立的特殊地位與價值產生負面影響。

加拿大

加拿大保守黨魁謝爾（Andrew Scheer）在推特上表示，中國大陸必須尊重香港自治與所有香港人民的權利，「人民有權對修改引渡條例感到擔憂。」

歐盟

歐盟外交事務負責人墨格里尼（Federica Mogherini）表示，歐洲國家與香港民眾一樣，對《逃犯條例》感到擔憂，如此敏感的修法，不但會對香港與歐盟公民造成影響，也會波及企業對香港商業金融地位的信心。

▲▼香港反送中示威，警方朝示威者發射催淚瓦斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方朝示威者發射催淚瓦斯。（圖／達志影像／美聯社）

英國

梅伊在國會上表示，英國有特殊責任替香港發聲，尤其目前仍有大量的英國公民在香港，不得不替《逃犯條例》可能造成的影響感到擔憂，「重要的是，香港的引渡條例必須符合《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）規定的權利和自由。」

英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）認為，「香港政府應採取措施維護香港的權利、自由和高度自治，這是支撐其國際聲譽的基礎。就像具有法律約束力的《中英聯合聲明》中，堅持『一國兩制』的原則，對香港未來的成功至關重要。」英國的亞洲事務大臣菲爾德（Mark Field）認為，《逃犯條例》會造成寒蟬效應，「香港需要享有高度自治及法治，且需要符合《中英聯合聲明》和基本法。」

德國

德國外交部發言人阿德巴赫（Maria Adebahr）指出，若是香港《逃犯條例》批准通過，將會損及德國與香港現有的引渡協定，「我們還在研究，若《逃犯條例》得到批准，德國與香港之間的引渡協定，是否能以目前的形式繼續執行。」總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人賽貝特（Steffen Seibert）則對示威群眾的和平行動表示肯定。

▼ 香港反送中遊行吸引百萬人上街。（圖／讀者提供）

▲▼ 香港反送中,逃犯條例,12日衝突。（圖／讀者提供）

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關鍵字：香港,逃犯條例,反送中

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