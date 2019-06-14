裝熟魔人「以弄哭你小孩為樂」　名醫爆粗口：去你X的！女網友：婆家長輩親戚全中

▲陳木榮醫師發文引起許多媽媽共鳴。（圖／翻攝自Facebook／柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師，下同）

記者葉國吏／綜合報導

柚子醫師陳木榮臉書發文「你身邊有這種人嗎？」，透露在路上總是會遇到「天生以弄哭你的小孩為樂趣」的人，讓他怒吼：去你X的我到底跟你很熟嗎？

陳木榮文中透露，這半年來走在路上，偶爾都會遇到一個「完全不認識的爛人」，然後對著他女兒說：「媽媽好漂亮喔，可是你長得好像爸爸！」多次下來，讓女兒覺得自己不漂亮，然後聽到路人這樣說以後就開始哭。「那個爛人會接著說：『羞羞臉，哪有人這麼愛哭的？』」

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陳木榮說到這忍不住飆粗口「去你X的我到底跟你很熟嗎？」他說還聽過以下對話「怎麼都不叫？你是啞巴喔？」、「把你的小雞雞剪掉好不好？」、「爸爸跟媽媽離婚，你要跟爸爸還是跟媽媽？」、「肚子裡的弟弟生出來以後，媽媽就不會理你囉？」

陳木榮表示，無聊的話真的不要隨口對孩子說出來，因為孩子會把每件事情都當真，「請身邊的人不要對孩子開無聊的玩笑。」

文章一出許多媽媽都在底下留言「柚子醫生是遇到我婆婆了嗎？」、「我以前住婆家 婆婆就是常常這個跟我女兒亂講!!!!」、「這種事情連自家阿公阿嬤也會故意弄哭小孩」、「婆家的長輩、親戚全中！」