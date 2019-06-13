輕熟女誤信詐騙電話臨櫃著急匯款　警、銀聯手攔阻

▲文山二分局興隆所與轄內兩間銀行專員聯手攔阻詐騙匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來網路、電話詐騙依然盛行，所幸警方、銀行端處理被騙民眾已累積深厚經驗。台北市文山二分局興隆派出所本月3、5日轄區內永豐、富邦銀行均傳有女子疑似遭詐騙打算臨櫃匯款，所幸兩間銀行專員和警方密切配合、成功阻匯共計新台幣約40萬元新台幣。

▲文山二分局興隆所與轄內兩間銀行專員聯手攔阻詐騙匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二分局興隆所警方表示：永豐銀行興隆分行專員本月3日通報，一女子神色慌張，走進銀行邊接聽電話邊表明要匯款。行員察覺異狀、私下通知警員到場，女子向警方表示，接獲網路購物電話告知信用卡扣款設定錯誤，導致重複扣款，需立即到提款機操作匯款700美金解除設定，員警接手陳女手機，歹徒立即掛斷電話，被害人陳姓女子驚覺遭詐騙。

另件詐騙攔阻案則發生在富邦銀行興隆分行，銀行端在5日通警處理：有婦人神色慌張欲匯款，並稱在臉書認識的朋友要婦人去銀行匯款幫忙籌措家庭急難費用、婦人一時不察打算匯款新台幣38萬元，經興隆所警員到場攔阻成功。警方藉此呼籲民眾，若接到網路以各種名義要求匯款、或者電話要求解處錯誤的分期付款都是詐騙，民眾若有疑慮可撥打165反詐騙專線尋求警方協助。

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