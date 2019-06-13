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被指男男戀性愛影片主角　大馬部長阿茲敏：政治陰謀！

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▲阿茲敏․阿里(左)到醫院探望安華。(圖／翻攝自阿茲敏․阿里推特)

當年安華在坐牢期間住院時，阿茲敏(左)到醫院探望安華。(圖／翻攝自阿茲敏推特)

國際中心／綜合報導

在「男男戀性愛影片」事件鬧得沸沸揚揚之後，馬來西亞經濟事務部長阿茲敏․阿里(Mohamed Azmin bin Ali)周三(12日)終於打破沉默，出面否認自己就是最近在網路上被瘋傳的「同志性愛影片」裡的男主角，並指控這是一起政治陰謀。

阿茲敏在記者會上說：「我明確否認這種惡毒誹謗。這是破壞我個人聲譽和道德品質的惡毒陰謀，試圖毀滅我的政治生涯。」他表示已經指通知律師對相關「誹謗」人等採取法律行動，並將利用所有合法手段，曝光那些作奸犯科的人。

他在聲明中指出，在齋戒月的最後一個禮拜，他個人和家人的安全頻頻受到威脅，不斷有人指責他涉及貪腐，說明這項陰謀早在數個月前就已經展開。由於馬來西亞社會風氣相對傳統，此一事件可能對阿茲敏的政治生涯造成很大打擊。

現年54歲的阿茲敏目前是馬來西亞「人民公正黨」副主席，是僅次於主席安華的第二號人物。由於安華去20年內曾兩度入獄，在「人民公正黨」基層，阿茲敏的號召力實際上已經超越安華。

大馬媒體報導，阿茲敏已婚，他與妻子在美國明尼蘇達州立大學相識，二人育有6名子女。最初，當周一(10日)晚數段疑似涉及阿茲敏的同性愛影片在網路上瘋傳時，政壇人士並沒有太在意。

但周三淩晨，27歲的馬來西亞原產業部副部長拿督斯里山蘇伊斯干達(Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin)的高級機要秘書哈茲阿茲，事前毫無徵兆的在臉書上公開聲稱自己就是影片中的男主角之一， 並指稱另外一名男主角就是阿茲敏！他還說阿茲敏「不是一個有資格當國家領袖的人」，要求「馬來西亞反貪委員會」調查關於阿茲敏的貪污罪行。

《馬來西亞郵報》周三報導，「馬來西亞反貪委員會」曾接到巫統成員的指控，稱阿茲敏在海外的帳戶收到一筆來自大馬某國有工程企業的匯款，數額高達74萬美元(約2220萬元新台幣)。不過該國有企業已否認此事。「馬來西亞反貪委員會」表示，將會對這一指控進行調查。

馬來西亞《光華日報》網站周三更PO出標題為「還有更多醜聞待爆，阿茲敏弟妹左右夾攻」的新聞。阿茲敏的妹妹烏米表示，手上握有很多關於哥哥的犯罪證據，呼籲新任反貪委員會主席揭發阿茲敏及其妻子、以及「人民公正黨」主席安華的罪行，以澄清吏治。

烏米甚至呼籲馬來西亞首相馬哈迪嚴肅看待阿茲敏的貪污以及「違反自然性行為」等罪 行。之前，馬哈迪在接受媒體採訪時表示自己對此事毫不知情，當時阿茲敏就站在馬哈蒂爾身邊。

與此同時，阿茲敏的弟弟阿茲萬也跑出來爆料，稱對哥哥捲入同性愛影片一事並不感到意外，還宣稱自己掌握有1001件醜聞的內幕，隨時可以再爆料！

阿茲萬聲稱，在2018年大選期間，他經常目睹哥哥與哈茲阿茲形影不離。他說：「我不管你和誰在一起，做過什麼。但是，這是一個國家未來領袖應有的樣子嗎？」

「當今大馬」新聞網報導，阿茲敏曾擔任過安華的私人秘書，兩人關係密切。雖然94歲的馬哈迪上臺之初承諾會將首相之位交給安華，但並沒有具體時間表。與此同時，馬哈迪又刻意栽培阿茲敏，委以重任，讓他擔任經濟事務部長。

在阿茲敏否認是Gay情影片男主角後不到兩小時，網路上再度流出一段長達1分鐘29秒的性愛影片，並出現多個包含阿茲敏名字在內的聊天群組。安華在周三召開緊急會議，澄稱沒有證據顯示「人民公正黨」有內鬼策動這場針對阿茲敏的惡意攻擊。

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關鍵字：阿茲敏․阿里,Mohamed Azmin bin Ali,男男戀

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