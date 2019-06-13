賴清德向支持者道歉：「未能達成所託」…我深愛這個黨





▲賴清德發臉書談民進黨總統初選民調。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選結果13日中午公布，前行政院長賴清德以8.2％差距，輸給總統蔡英文。賴清德下午在臉書發文表示，衷心感謝來自全國各地一路相挺他的所有人，也對於未能達成所託深感抱歉，他已親自致電給蔡英文，也勉勵對方「一定要打贏選戰」，再次呼籲大家支持蔡英文。

賴清德表示，首先要衷心感謝登記黨內初選之後，來自全國各地，不管是遭遇到什麼困難，舉辦何種競選的活動，或者前進到任何一個地方，一路上幫助他、鼓勵他、支持他，且一路相挺的所有人。「您的每一份支持的力量，就是我前進、更是我堅持到最後的動力來源！」但是自己未能達成所託，帶領大家打一場守護台灣的選戰，「我也深感抱歉」。

「在台灣大敵當前的時刻，民進黨初選也應該劃下句點，該是團結一致、打贏明年選戰、守護台灣的時候了！」賴清德強調，自己有打電話給民進黨主席卓榮泰，向對方表達接受初選結果，同時也會履行承諾，支持民進黨所提名的候選人，「全黨務必團結一致，全力支持蔡英文總統競選連任」。

賴清德說，隨後他也親自致電給蔡英文表達同樣決定，也勉勵蔡英文「一定要加油，一定要打贏選戰，一定要成功守護台灣！」自己身為民進黨黨員，「我深愛這個黨，也願意為這個黨付出奉獻，我生在台灣、長在台灣、在台灣受教育，也成長茁壯在台灣，台灣是我們共同的母親，我也深愛台灣，因此我要再次呼籲大家都能支持蔡英文總統，並且給予由衷的祝福」。

【賴清德臉書全文】

登記總統初選之初，第一個公開行程就是從台灣首廟天壇開始，初選已經結束，我也前來叩謝神恩，感謝競選活動一切平安。

首先要衷心感謝：登記黨內初選之後，來自全國各地，不管是遭遇到什麼困難，舉辦何種競選的活動，或者前進到任何一個地方，一路上幫助我、鼓勵我、支持我，一路相挺的所有人。

您的每一份支持的力量，就是我前進、更是我堅持到最後的動力來源，非常珍惜您一個又一個鼓勵的眼神，一次又一次溫暖的握手，以及一句又一句激勵士氣的加油聲！我終身難忘，用一鞠躬感謝各位對我的支持！

最後未能達成所託，帶領大家打一場守護台灣的選戰，我也深感抱歉！

然而歷史必將清楚記載，在台灣局勢險峻，民進黨最困頓的時候，我們並沒有退縮，我們勇敢承擔，基於對土地的使命，打了一場漂亮的仗，也建立了民主的新頁，更成功的激勵了民進黨的士氣，對明年的總統與立法委員大選作出了最具體的貢獻！

目前香港的局勢日趨險峻，有100多萬香港人走上街頭，香港政府已經定位為是暴亂活動，中國國家主席習近平的解放軍已經完成整備。

在台灣大敵當前的時刻，民進黨初選也應該劃下句點，該是團結一致、打贏明年選戰、守護台灣的時候了！

因此我剛剛親自致電民主進步黨卓榮泰主席，表達接受初選的結果，同時也會履行承諾，支持民進黨所提名的候選人，全黨務必團結一致，全力支持蔡英文總統競選連任。

隨後我也親自致電蔡英文總統表達相同的決定，也勉勵蔡英文總統一定要加油，一定要打贏選戰，一定要成功守護台灣。

我是民進黨黨員，我深愛這個黨，也願意為這個黨付出奉獻，我生在台灣、長在台灣、在台灣受教育，也成長茁壯在台灣，台灣是我們共同的母親，我也深愛台灣，因此我要再次呼籲大家都能支持蔡英文總統，並且給予由衷的祝福。

天佑民進黨！

天佑台灣！

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