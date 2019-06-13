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影／港警扔催淚彈「群眾無處逃」！　學生直呼震驚：人民內心已受創

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記者吳奕靖、吳杰澄、詹雅婷／香港－台北聯合報導

香港反送中遊行衝突迄今造成72人受傷，年紀最小的傷者僅15歲。憶起警民昨（12日）上演的對峙場面，一名參加絕食抗議的男學生提到，他對警方的作為感到相當震驚，且丟擲催淚彈的方式讓現場民眾陷入進退兩難的狀況，「對大家來說，昨天所發生的一切是個『受到創傷』（traumatic）的經歷。」

▲▼香港反送中，天橋內情況人潮已散。（圖／記者吳奕靖攝）

▲ 目前天橋周邊人潮已散。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

▲▼香港反送中，絕食陳抗民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼香港反送中，絕食陳抗民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday》今（13）日前進香港直擊昨日被港警稱為「暴動」的遊行示威現場，上午除了有不少學生、群眾聚集在立法會外，許多民眾選擇以絕食的方式表達抗議，現場一名男學生對著現場媒體們透露心聲，並把矛頭指向港警。

「對大家來說，昨天所發生的一切是個『受到創傷』（traumatic）的經歷」，男學生表示，大批警力驅離群眾的方法，就是朝著年輕人使用催淚彈、布袋彈等，但這顯然不是他們對人民應該有的做法，因為現場的人其實非常和平，「他們不可能傷及任何一個人、任何一名警察。」

談及警方使用催淚彈的方法，他轉述朋友的親身經歷提到，「警察（使用催淚彈的方法）是在你前面把催淚彈丟到你的後方，讓你既不能往前跑，也無法往後逃，那感覺就像是被困住一樣。」

▲▼香港反送中，絕食陳抗民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

絕食陳抗民眾在現場掛起標語，上面寫著「是國家太亂，人民才上街抗議，不是人民上街抗議，國家才亂」。而香港立法會已宣布，今天確定不會召開大會，目前通往香港政府總部天橋的抗議人潮也已散去。

根據香港醫管局12日晚間11點的統計數據，目前有72人在衝突中受傷送醫，傷者年齡介於15歲至66歲之間，其中2名男子傷勢較嚴重，分別送往7間醫院治療。

►影／《逃犯條例》二讀延期！學生聚集立法會歡呼　警在天橋旁築「人肉圍牆」

▲▼香港反送中，絕食陳抗民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：香港,反送中,立法會,逃犯條例,粵港澳要聞

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