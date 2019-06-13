北車也能吃到台南芒果冰！寶島仲夏節6至9月開跑　12冰品超消暑

記者胡順惠／台北報導

又到了夏天吃冰的季節了，觀光局力推的「寶島仲夏節Formosa Summer Festival」今（13）日在台北車站登場，以12大冰品代表不同旅遊地區，現場攤位只到17時，經過的民眾可以吃到來自台南的道地芒果冰。活動現場更邀請仲夏大使黃小玫帶動唱寶島仲夏主題曲「ice ice你」，更帶著現場與會長官一起動起來，為活動揭幕。

觀光局局長周永暉表示，上山是消暑，下海是清涼，北迴歸線共通過16個國家，107年有7個冰品，今年增加到12種冰品，代表12星座、生肖，紅色是仙人掌冰、黃色是香蕉冰，當觀光遇到火車是鐵道觀光，希望旅客6月到9月來台灣吃冰。

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▲12種冰品代表12個地區。（圖／記者胡順惠攝，下同）

台鐵局長張政源指出，希望讓國人及國外觀光客，來台灣首選就是搭火車旅遊。交通部次長祈文中表示，希望民眾走出戶外，能跟當地文化美食做結合，持續吸引國內外旅客，對台灣有新的認識，期許為台灣觀光立下新的紀元。

今年推出的12大冰品代表不同旅遊地區，如基隆（北海岸）石花凍、新竹（關西）仙草冰、新竹（北埔）擂茶冰、台中珍珠奶茶冰、南投（集集）山蕉冰、嘉義愛玉冰、台南芒果冰、高雄大碗公冰、屏東櫻花蝦霜淇淋、台東釋迦冰、花蓮糖廠冰及澎湖仙人掌冰等，並號召全台知名冰品店家一同響應。

▲觀光局局長周永暉駐足芒果攤攤販。

觀光局規劃以「12 大冰品、100+名店」為主題，於7月1日至8月31日舉辦「仲夏天加一味」拍照打卡上傳活動，民眾只要在活動期間到配合的店家吃冰打卡上傳指定粉絲團，將有機會獲得活動抽獎品，還可享有逾50家冰店專屬優惠。

▲活動現場以帶動跳方式揭幕。

寶島仲夏節以產業跨界結盟型態行銷，今年橫跨通路、旅遊、美食、餐飲、時尚等多家知名品牌企業共襄盛舉，並推出專屬聯名產品與活動，除全家便利商店於6月19日至7月16日推出「全家 x 寶島仲夏節」活動，全家會員購買指定冰品即有機會獲得多項好禮。

台灣菸酒股份有限公司更推出金牌台灣啤酒「寶島仲夏節」上山下海的限量瓶身設計罐，該限量款包裝將在7月份於全台全家便利商店販售，全台限量36萬罐；更與黑松股份有限公司以C&C檸檬及葡萄兩款汽水，推出寶島仲夏節消暑上山、清涼下海的限定包裝。