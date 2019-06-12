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在孩子心中種下反毒種子　「紙風車反毒戲劇工程」南投巡迴

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▲同學透過戲劇來學習反毒知識。

▲紙風車透過戲劇「紙風車青少年反毒戲劇工程」，讓學童學習反毒知識（圖／紙風車提供）

記者白珈陽／南投報導

紙風車劇場「紙風車青少年反毒戲劇工程」12日在分別在南投縣水里鄉水里國中、信義鄉信義國中上演，詼諧逗趣但引人省思的反毒內容引得學童看得入迷，同時透過戲劇來學習反毒知識，深具教育意義。

近年來毒品樣貌快速改變，青少年在好奇心及朋友慫恿下而試用毒品，毒品在校園蔓延擴散。擔心學校成為學生試毒的場所，紙風車自2012年發起「紙風車青少年反毒戲劇工程」，努力募集民間捐款到全國951所國中演出，迄今已進行6年半，演出659所國中、45萬人觀賞。

▲魚池國中同學看戲看得入迷。

▲魚池國中同學看戲看得入迷。

竹城建設機構張輝煌董事長則表示，看似豐碩的成果，但紙風車卻是憂心忡忡，因為只完成全國近7成的國中，「和毒販拔河搶救孩子的戰役，我們一個都輸不起！」。

張輝煌是南投水里人，在紙風車發起319鄉村兒童藝術工程時，就捐贈了數場南投場次，在368工程開跑後，捐贈了魚池、水里、名間等，讓南投的孩子們可以觀賞到國家劇院級的演出。已是知名企業的張董事長，本人非常低調，但始終沒忘記促成一場場南投孩子的藝術旅程。

▲魚池鄉劉啟帆鄉長(右一)與同學一同欣賞反毒劇。（圖／紙風車提供）

▲魚池鄉劉啟帆鄉長(右一)與同學一同欣賞反毒劇。

2014年開始希望南投的孩子不只看戲，也能重視毒品的可怕，所以在同年3月捐贈同富國中、信義國中、魚池國中、水里國中，共4場的反毒劇，因孩子看得入迷，且透過有趣的內容學習反毒知識，讓張輝煌印象深刻。

心繫南投的張輝煌想著當年看反毒劇的孩子如今都畢業了，因此2019再度選擇同樣4所國中，為了讓更多孩子也能欣賞反毒劇，特別安排了18輛遊覽車，接駁17所學校，800多位師生共同參與，並替所有參與的師生準備餐盒，讓孩子在看演出之餘也能享用點心。

▲紙風車在戲劇中融入反毒議題。（圖／紙風車提供）

▲紙風車在戲劇中融入反毒議題。

「紙風車青少年反毒戲劇工程」這次推出的參演式互動劇場「拯救浮士德」，內容概要為滿足青少年對於戲劇及表演的好奇心，讓他們在卸下心防的同時，也能了解毒品對青少年的危害，

6月13日將在南投縣信義鄉同富國中演出最後一場表演，期許讓孩子能透過戲戲學習反毒知識，並種下一顆顆反毒種子。


 

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關鍵字：反毒,紙風車

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