大雨狂襲！車主忘關窗慘積水　她急掏「2神物」救援...網驚：隨身攜帶OO？

▲下起傾盆大雨，車主卻忘了關窗。（圖／網友詹小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

地方中心／綜合報導

受到梅雨鋒面及西南氣流影響，11日全台多個縣市發布豪雨特報！一名詹小姐行經楠梓都會公園捷運站後方的82期重劃區道路時，驚見一輛轎車竟忘了關車窗，導致車內出現積水，她趕緊拿出塑膠袋及膠帶緊急處理，不少網友見到她的善舉，一面倒狂讚「真的是好人」！

根據中央氣象局資料顯示，全台各地11日受到梅雨鋒面及西南氣流影響，易有短時強降雨，苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市、雲林縣山區、嘉義縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、北部、中南部、恆春半島、澎湖及金門地區也有局部大雨發生的機率，要注意雷擊、強陣風，山區則需慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

▲詹小姐用「膠帶+塑膠袋」弄出巨型補丁神救援。（圖／網友詹小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「希望你看見可以快去關窗戶...」詹小姐在臉書社團「我是楠梓人」貼文，原來一輛銀色轎車的駕駛停車在梓都會公園捷運站後方的82期重劃區的道路後，竟然忘了關上車窗，面對大雨澆灌，車內已經出現積水，她見狀擔心車主會蒙受更大的損失，決定出手救助！詹小姐拿出一個大塑膠袋覆蓋在車窗外，再出動11段膠帶將四周牢牢封住，讓雨水無法再入侵車內。

她的善行曝光後，不少網友紛紛留言大讚，「好心有好報」、「天啊～你人也太善良了」、「楠梓人之光」、「好可愛的舉動」、「謝謝有妳的好心與雞婆，這年頭好人少之又少」、「棒，車主快去關窗戶吧，雨很大了」，也有網友感到相當訝異，「還隨身袋塑膠布跟膠帶啊，厲害」。

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