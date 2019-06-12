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奧客嗆聲投訴「少一顆芒果」！女快遞員下跪哭求饒　警霸氣逆襲

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▲▼（圖／視覺中國）

▲女快遞遭惡意投訴後，自掏腰包賠償，沒想到卻換來更慘的下場...（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

山東廣饒縣一名張姓婦人日前上網參加活動，獲得一箱免費芒果。但圓通快遞48歲聶姓女快遞員送達時，因為箱子膠帶裂開，少了一顆芒果，讓張婦大發雷霆。聶女為了賠罪，自掏腰包買了一箱芒果，不料張婦收下後又4次投訴，害她被扣了2000元（約新台幣9080元）工資。

當晚，聶女騎著電動車到張婦家下跪，表示若再被投訴就會被開除，希望請求張婦一家的原諒。不料張婦一聽惱火，竟當場打給圓通快遞公司，投訴聶女跑到她家中造成「不良影響」，還要求圓通給個「說法」並立即做出處置。

聶女一聽心涼，當場坐在門口痛哭。張婦則撥打110報警，要求警方來將人帶走。警方到場了解後，相當同情聶女，立刻保證會為她作證。但聶女擔心，員警若為她作證，反而會讓她無止盡地遭受張婦的惡意投訴。

為此，員警回到稻庄派出所後，特地以書面方式作證，並對圓通公司提出3點建議

一、 對這種犧牲公司員工尊嚴換取所謂惡意投訴的「諒解」，建議不要也罷！並將該張及其家人列入公司服務永久性「黑名單」。

二、 退還聶女因遭受惡意投訴被扣除的2000元工資。

三、 對聶女這種寧可犧牲個人尊嚴也要維護公司聲譽的優秀員工，應當樹立榜樣和典型，予以表揚和獎勵，並加以重點培養。

文末寫道，「以德報怨，則何以報德？維護社會公平正義，倡樹社會正能量，是我們共同的責任！」

▲▼「少一顆芒果！」女快遞員下跪哭求奧客原諒　警撐腰霸氣逆襲。（圖／翻攝自微博）

▲警員霸氣開出書面證明，還給了圓通快遞公司3點建議。（圖／翻攝自微博）

這張「證明」曝光後，在微博上瘋傳，讓許多人紛紛留言，「將心比心，警察做得對」、「警察太棒了，這種惡意投訴本身太可惡了」、「做人不要太過分，得理且饒人」、「張姓這家人到底什麼貨色，做人做事如此下三濫？」、「這樣的警察叔叔真是善良老百姓的大愛！」

《中國新聞網》記者11日致電稻庄派出所查證，警方證實確有此事，署名也的確是該所警員王海港。

由於此事引起極大迴響，圓通公司11日也作出回應，強調高度重視該案，目前已經慰問聶女，並免去其因投訴造成的處罰，「我們既對客戶負責，也對員工負責，堅決抵制惡意投訴，絕不讓業務員流汗又流淚，感謝當事快遞員的敬業和付出，感謝廣饒縣公安局稻庄派出所民警及廣大網友對快遞員的仗義相助，待核實事實後，我們保留將惡意投訴者列入不受歡迎客戶名單的權利。」

▼對於警員的作法，網友一片叫好。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼「少一顆芒果！」女快遞員下跪哭求奧客原諒　警撐腰霸氣逆襲。（圖／翻攝自微博）

▲▼「少一顆芒果！」女快遞員下跪哭求奧客原諒　警撐腰霸氣逆襲。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：芒果,奧客,下跪,惡意投訴,圓通快遞

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