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李朝塘冒雨到南化視察芒果產銷　果農反應今年收成不錯

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▲連日豪大雨，擔心正要產出的芒果受影響，造成果農損失，農業局長李朝塘特深入山區視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲連日豪大雨，擔心正要產出的芒果受影響，造成果農損失，農業局長李朝塘特深入山區視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南化區農會啟動集貨場的「夏季紅寶石」愛文芒果的收購作業，適逢連日豪大雨，台南市長黃偉哲擔心正要產出的芒果受影響，造成果農損失，農業局長李朝塘特深入山區視察，南化農會總幹事溫進添反應，今年南化區的芒果產銷不錯，外銷芒果會超過1000噸，三級果如能有合理保證收購價格，果農會更開心。

台南市山區從6月11日凌晨開始就豪大雨，由於目前正是台南市愛文、金煌、烏香、夏雪等特有種芒果的盛產季節，台南市長黃偉哲在關心市區積水小災情之餘，立即指示農業局長李朝塘帶人前往山區巡視。

▲連日豪大雨，擔心正要產出的芒果受影響，造成果農損失，農業局長李朝塘特深入山區視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李朝塘在6月11、12日兩天，在南化區農會總幹事溫進添、鏡面產銷班班長王文瑞的陪同下，連續視察南化果樹第三、四產銷班和南化區農會集貨場，並到鏡面水庫附近的果園視察芒果生長狀況，並了解農路是否受雨水侵襲而損害，果農反應今年南化的金煌、愛文芒果，都生長得非常好，加上今年疏果得宜，穩住產量，一開市外銷果的收購價，每公斤有70元，二、三級果也都在40元至50多元。

溫進添表示，今年南化的芒果產量控制不錯，應可以維持在3000噸以上的收成，其中外銷到中國大陸、日本和東南亞等國家的產量，會超過1000噸。

王文瑞則代表果農反應，今年南化的高品質芒果應不會受影響，果農比較關心的小確幸是，三級果的保證收購價，農委會如果能確實執行的話，農果會更開心，農業局長李朝塘也答應會將果農心聲轉達給農委會。

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關鍵字：李朝塘,南化,芒果,產銷

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