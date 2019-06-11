SUV未拉手煞「倒退嚕」到對街...輾壓嬰兒車！1歲男童身亡

▲柳州市一輛SUV未拉手煞撞倒嬰兒車。（圖／翻攝微信／南國今報，下同）



大陸中心／綜合報導

汽車駕駛人停車拉好手煞是最基本的，但還是有人會忽視這個環節，造成無法挽回的後果。柳州市柳江區11日一輛寶駿SUV疑似未拉手煞，導致車輛「倒退嚕」過整段馬路，將一輛嬰兒車撞倒，輾壓車內一名1歲男童，後經搶救無效身亡。

據目擊市民表示，一名女子推著嬰兒車走在馬路上，突然一輛停放在對街的SUV倒退嚕過來，時間快到她來不及反應，鬆開手就向後躲，也沒能及時救回嬰兒車，就這樣硬生生被擠壓，導致車內一名1歲男童身亡。

此外，當時附近住宅樓上有人看到車子一路往後溜，馬上就要撞到嬰兒車了，便向該名母親喊叫，可惜女子並沒聽見。事發後，男童被送到柳江區人民醫院救治，但因頭部重傷，經搶救無效宣佈身亡。

綜合媒體報導，肇事車主的哥哥表示，弟弟當天早上沒睡飽，就停在路邊休息，後來有人報警，警方到場後將車開回警局處理。到達門口時，因沒到上班時間大門未開，警察便下車開門，但是熄火後沒拉上手剎就下車了，車子就一路倒退嚕到對街。當時他弟弟也在車上，但是坐在後排。

此外，又據知情人士表示，今早這名交警外出執勤時，發現一名司機涉嫌酒駕，於是將司機和車輛帶回大隊處理。到達警局後，由於該車輛是外來車輛，大門閘門無法自動辨識，於是警察下車去開門，但車輛突然往後滑，他就一路追著車，希望能控制住，也沒來得及。車輛將小孩撞傷後，警方第一時間抱著小孩到醫院搶救。

目前，該名警察已被帶走調查，但上述兩個說法仍未得到警方進一步證實。