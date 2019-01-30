交車轉角遇上粉色保時捷！同行悲曝「業務最慘下場」：真的GG了

記者莊智勝／採訪報導

桃園大溪康莊路三段30日中午時分發生對撞車禍，一名汽車業務開車新車準備到客戶家交車，沒想到卻在轉彎處與直行的粉色保時捷911跑車對撞，兩車車頭當場全毀；一名不願具名的汽車業務私下透露，這樣的情況確實非常少見，後續該如何處理也很複雜，如果該輛新車有保全險，車損逾1/2可以全賠那還好，「如果沒保險，這個業務就真的GG了，可能要自行吸收買下這輛事故車！」

▲全新出廠的入門掀背小車，卻在交車途中遇上車禍，車頭幾乎全毀。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方調查，這起車禍就發生在上午11時36分，當時24歲的陳姓業務駕車前往客戶家交車，卻在轉彎處與準備到石門水庫遊玩、駕駛粉色保時捷的許女（24歲）猛力碰撞，撞擊力道之大還令國產新車車體轉了一圈半才停下，2車車頭幾近全毀，保險桿、車燈殼、板金零件散落一地，所幸雙方駕駛僅受到輕傷。

歡喜交車卻慘出意外，「這種情況真的很少見！」桃園當地一名不願具名的汽車業務嘆了口氣，坦言一般客戶下訂買車，多會親自到據點取車，就算需要業務開車到家交車，大家也多會小心翼翼，就怕損傷新車。

▲該輛新車要價58.5萬元起，後續該如何處理，相當複雜。（圖／記者楊淑媛翻攝）

該名業務表示，這輛發生車禍的入門款掀背小車，新車價58.5萬元起，「業務開車出去交車，公司其實沒有責任，就算要幫忙理賠也不會全幫，業務要自己想辦法處理，通常新車前3年客戶都會保乙式險，更進階一點的還會保全險，只要損傷超過1/2就可獲理賠一輛新車；但如果車主沒保險、肇責歸屬又是業務較大的話，這位業務他就真的GG，可能要自行吸收把這輛『全新事故車』買下來，除非客戶人真的非常好、好到爆，願意讓業務修好交這台車，但這場車禍撞成這樣，就算修好也不是原板件，對中古車價一定會有影響！」

該名業務指出，公司年終獎金端看業務個人銷售能力，「每年有一定的成交車量門檻，交車越多，當然年終獎金越高，能力較差的業務年終大概只有1、2萬，但業績好的業務年終破10萬也不是不可能，但不管他年終多少，這一撞恐怕全都沒了！」該名業務透露，這場車禍導致新車只能延遲交車，正常情況下車主可能要再多等7至15天，要等多久，端看車上有沒有加裝其他配件而定。

▲粉色保時捷911新車價500萬元起跳，這一撞維修費粗估恐要百萬元。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方表示，初步研判應是直行保時捷車速過快，且轉彎車又未禮讓才會釀禍，確切肇責歸屬還有待進一步釐清；但不論如何，一場車禍不但毀了客戶的新車，且可能還要負擔保時捷911的百萬維修費，該名業務雖然只受輕傷，但下車時神色相當驚慌，恐怕這個年關是難過了。

▲兩車零件四散，陳姓業務下車察看時神色相當驚惶。（圖／記者楊淑媛翻攝）