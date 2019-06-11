毒蟲挫咧等！　宜警「安居緝毒」績效全國丙組第一

▲毒蟲們挫咧等！宜警緝毒再獲「2019年第1波安居緝毒專案」全國丙組第1名。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

毒蟲們挫咧等！宜警打擊毒品績效卓著，再獲內政部警政署評定為「2019年第1波安居緝毒專案」全國丙組第1名，5月27日宜縣警察局除獲行政院長頒贈「有功機關」獎狀1幀，局長吳坤旭11日在縣務會議將獎狀呈獻給縣長林姿妙，林姿妙嘉許警察局在治安維護上不遺餘力，尤其在查緝毒品績效卓著，表現亮眼，縣府全力支持警察局，肯定警察局全體同仁對宜蘭縣治安的貢獻，讓不法犯罪無所遁形。

宜警配合警政署與高等檢察署實施「2019年第1波安居緝毒專案」，鎖定藏身在社區大樓的販毒據點、犯罪組織及幫派涉毒地點及少年藥頭為首要查緝目標，以實際行動將毒品趕出社區，還給民眾安寧的生活環境。

警察局推薦重大毒品及社區反毒網等2類，獲頒有功人員獎項。兩案均由民眾提供情資，挺身而出檢舉毒品案件，而警員們獲報後積極布線查緝，以實際行動將毒犯趕出社區，讓居民有感，共創安居樂要生活環境。

警察局表示，將持續以查緝行動，讓毒品犯罪遠離社區，讓民眾真實感受查緝成效，更鼓勵民眾勇於檢舉可疑人士及處所，發揮反毒人人有責的全民力量，創造幸福宜蘭好城市。