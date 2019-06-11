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秋行軍蟲疑似現蹤頭城鎮！　採樣送驗最快12日確認

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▲▼頭城鎮疑似秋行軍蟲現蹤，採樣送驗最快12日確認。（圖／翻攝自農委會動植物防檢局網站，下同）

▲▼頭城鎮疑似秋行軍蟲現蹤，最快12日確認。（圖／翻攝自農委會動植物防檢局網站，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭動植物防疫所接獲通報於頭城鎮下新興段，發現青農種植玉蜀黍疑似秋行軍蟲蟲害案例，防疫所10日下午會同行政院農業委員會花蓮區農業改良場及頭城鎮農會人員至現場採樣蟲體送驗，中央防檢局目前正確整中，結果最快在12日公布，請民眾隨時提高警覺通報。

▲▼頭城鎮疑似秋行軍蟲現蹤，採樣送驗最快12日確認。（圖／翻攝自農委會動植物防檢局網站，下同）

宜蘭動植物防疫所表示，宜蘭蟲害案例雖尚未確認，縣府仍然不敢大意，即刻進行現場預防性措施，包括警戒、生物防治及誘蟲盒吊掛等作為。

秋行軍蟲（Fall armyworm）原生於熱帶和亞熱帶的美洲，在2016年傳播到非洲，2017年迅速蔓延至亞洲，2019年1月傳至中國，台灣於10日確診一案例發生於苗栗縣，宜蘭縣及嘉義縣亦各通報1疑似案例。

秋行軍蟲與斜紋夜盜蟲都是雜食性昆蟲，對不同作物的氣味有不同偏好，母蟲喜歡在禾本科作物產卵(（每次產卵數為100-200顆），幼蟲孵化後食取植物的葉子，甚至鑽進植物體裡面，讓其無法收成，之後老熟幼蟲再鑽入土壤中化蛹，成蟲羽化後又再進入產卵期。例如玉米及稻米（旱稻）等，誕生的幼蟲也就以這些食物為生，也產生較大危害。

為防杜疑似案例區蟲害蔓延，動植物防疫所籲請相關業者與農民主動赴田間巡檢，如有發現該害蟲，請立即通報防疫所（03-9602350#631)）、行政院農業委員會花蓮區農業改良場（0800-069-880）或防檢局0800-039-131；另可透過防檢局防疫小尖兵臉書或防檢局Line@進行通報並上傳照片、影像，以利快速鑑定並採取緊急防治措施。

相關入侵秋行軍蟲，可至行政院農業委員會動植物防疫檢疫局網站瀏覽查閱。

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關鍵字：頭城鎮,秋行軍蟲

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