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國一女HPV疫苗開打　北市評估改採「到校接種」

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▲子宮頸癌HPV疫苗。（圖／記者浦靖祤攝）

▲北市研議到校接種HPV疫苗。（資料照／記者浦靖祤攝）

記者楊亞璇／台北報導

為防堵子宮頸癌，國健署去年首次全面補助107學年度10萬名國一女生免費接種HPV疫苗，不過台北市採取到院施打，相較於新北、苗栗、南投都是到校接種相當不便民，台北市議員羅智強提案，建議衛生局採取到校接種。

衛生局長黃世傑表示，六都之中除了桃園、新北，其他四都在醫院施打，因為過去有不良反應發生，所以專家建議在醫院施打可以觀察，他承認醫院施打涵蓋低一點，不過今年先維持到院施打，既然副作用較少了，會考慮明年開始改到校施打。

請繼續往下閱讀...

議員簡舒培提醒，在日本、台灣都有發生施打後產生不良反應，日本甚至向政府求償，未來如果到校施打，擔心讓家長覺得像在打流感疫苗，是理所當然要施打的，沒有選擇。

簡舒培也擔心，接種HPV疫苗也不能全面防堵病毒，比較好的預防方式是抹片，若打了疫苗後長大卻不去做抹片，恐造成反效果。

陳怡君建議，校方的回條中可以列入打疫苗風險與評估，了解家長的意願，並告知需要再做抹片，負起高險告知的責任。

衛生局健康管理科長林夢蕙表示，預防子宮頸癌有三道防線，安全性行為、篩檢、疫苗缺一不可，不是施打後就不用做篩檢，會積極做宣導，讓家長小孩知道他們有選擇權，並與專家評估。

林夢蕙說，目前將近150家醫院、診所等醫療院所可以做接種，免費施打的對象是國一生，接近2成5已經施打，從今年3月中才開始施打，後續會再做監測，並加強與家長宣導。

羅智強認為，希望給衛生局緩衝時間，既然政府做免費疫苗，目標也是提高接種比例，風險部分中央已經做相關評估，給衛生局一年的緩衝期，觀察一下外縣市的狀況為何，相信到明年到院施打效果差，也會回頭質疑，北市防治工作是二等公民。

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關鍵字：到校接種,衛生局,疫苗,HPV疫苗

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