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脫北者揭露恐怖統治！北韓逼看公開極刑…「323個刑場曝光」學校、市場皆是

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▲▼金正恩9日指導人民軍展演及西部戰線防禦部隊火力打擊訓練。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩以公開處決作為恐怖統治的手段。（圖／朝中社）

 記者林瑩真／綜合外電報導

北韓政府實施的恐怖統治有多可怕？有8成脫北者表示，由於北韓處決過程全部公開，不僅曾經目擊過，還會被迫觀看。現在，323個公開處決的刑場全數曝光，包括學校、市場等人潮聚集處。

綜合外媒報導，總部於南韓首爾的人權團體「轉型正義工作組」（Transitional Justice Working Group，TJWG）11日公布一份報告，內容是4年來訪問610名脫北者的研究。報告指出，北韓以公開處決方式「殺雞儆猴」，讓民眾心生恐懼以實施恐怖統治。

除了脫北者的證詞外，「轉型正義工作組」也利用衛星拍攝確認，北韓政府公開處決所使用的刑場多達323個，雖然因為擔心北韓政府破壞而沒有公開刑場具體位置，但有許多刑場都是位於北韓郊區，甚至是在學校或市場等人潮聚集處。

 ▲▼人權團體「轉型正義工作組」公開北韓323個處決刑場。（圖／翻攝自TJWG官網）

▲人權團體「轉型正義工作組」公開北韓323個處決刑場。（圖／翻攝自TJWG官網）

有高達8成的脫北者也坦承，曾經目擊公開處決過程，其中有一半的人都是被迫觀看，一場至少有上百人、甚至上千人觀看，年齡最小的只有7歲。不過為了不讓處刑場面外流，官員會對觀看處刑的民眾進行搜身，或是用金屬探測器沒收手機。

特別的是，北韓判處死刑不分情節輕重，公開處決的對象也不分平民、菁英，最常見被判處死刑的罪名為「偷竊銅製品和牲畜」，北韓領導人金正恩的姑丈張成澤（Jang Song-Thaek）也曾被處決。但因為「反政府」的活動或非法跨境到中國等原因處死的案例則相對較少。

型正義工作組研究主任莎拉‧A‧孫（Sarah A. Son）指出，北韓公開處決是灌輸民間恐懼文化，警告人民政府無法容忍的罪行，以維持恐怖統治。不過因為國際施壓，北韓近年公開處刑狀況趨緩，尤其從2015年以來，公開絞刑等頻率明顯下滑。

對此，北韓官方尚無任何評論。

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關鍵字：北韓,金正恩,恐怖統治,公開處刑,刑場,脫北者,日韓要聞

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