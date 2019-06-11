「把王金平當免洗筷」　董念台批韓國瑜：無情無義的黑道混混

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

前立法院長王金平在2018年九合一大選時，舉辦「三山造勢」替高雄市長韓國瑜拉抬人氣，同時也為2020總統大選鋪路，不料，韓國瑜卻在近日宣布投入黨內初選。對此，「討債專家」董念台11日表示，若韓國瑜真要選總統，應向王金平致歉，「但卻把王金平當做免洗筷用完即丟，像這種無情無義的貨色，跟黑道混混有何區別？」

董念台於臉書表示，韓國瑜明知道王金平挺他是為了總統大選鋪路，卻又曖昧不清的拖著不表態，「若韓國瑜真要選總統，至少也該從美返台後，立即向王金平致歉」，可惜連基本的江湖禮數都不做，「把王當做免洗筷用玩即丟，像這種『無情無義』的貨色，跟黑道混混有何區別？」

董念台指出，自韓國瑜從美國返台，先是背後開槍，再自設假想敵是台北市長柯文哲，營造出捨我其誰的想為國民黨繼續效命，「接著就故作清高的玩起被動和尊重的戲碼，再搭配上韓家軍從旁的『另類恐嚇』，硬是把國民黨玩弄在手掌心之中」。

董念台還說，韓國瑜從市政牽拖到總統府秘書長、前高雄市長陳菊，卻又犯跟陳菊同樣的錯誤，到造勢大會的「滿嘴跑火車」，都讓我們看到了韓國瑜玩的是黑道小混混的手法：「什麼話都敢說」。

董念台表示，「如今的韓國瑜，若選上總統，就等於是台灣黑金的輪替；若敗選的話，就等著在高雄讓人羞辱吧」，神棍、黑金大咖、政治投機份子，連旺旺集團總裁蔡衍明這個玩死「新聞精神」的爛貨，都是韓國瑜背後的人，這些人全面包夾及另類綁架，「韓國瑜已不是我們想像中的韓國瑜了！」