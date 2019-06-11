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藍色還是薄荷綠？2圓球網路瘋傳　真相讓網友崩潰：眼見不一定為憑

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記者王麗琴／綜合報導

曾有國外網友以一件洋裝顏色，到底是白金相間？還是藍黑相間？考倒全球數千萬網友。近日又有2張圖在推特上瘋傳，圖片中可見2顆圓球，從視覺上會覺得左邊的球是藍色的，右邊的球是薄荷綠，但實際的答案卻讓網友超驚訝！

美國德州大學艾爾帕索分校的教授大衛諾維克（David Novick）日前在推特分享2張圖片，左邊圖以黃色為底，球體上佈滿紫色小點；右邊則是紫色底，上面有黃色小點。乍看之下，會覺得左側的球為藍色、右側的球為綠色，不過諾維克教授卻說這兩顆球其實是同樣顏色，因為我們的視覺被背景色跟上面的小點點給騙了，而這個答案讓網友超驚訝。

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▲近日在推特上瘋傳的2兩張圖，2顆圓球的原本顏色實際上是一樣的。（圖／翻攝自David Novick 推特）

有神人用PhotoShop還原這2張圖的製造過程，並將其拍成影片幫大家解惑。從影片中可以看到，本來都是一樣薄荷綠的圓球，在加上底色跟小點之後，便會感覺到顏色的變化，一邊加上紫色圓點，一邊是黃色圓點，結果原本同色的圓球，立刻變成藍、綠兩色，如果再加上背景色就更為明顯了。

還有網友秉持實驗精神，將2張圖放大截取部分球體的色塊，表示黃色會提高物體的明度，紫色則會降低物體的明度，因此會產生視覺錯覺；還有將球體上的小點顏色互換，結果發現兩顆球真的是一樣顏色。

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▲有網友將圖片放大截取部分球體的色塊，指黃色會提高明度，紫色則會降低明度。（圖／翻攝自微博）

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▲網友甚至在備忘錄動手畫畫看。（圖／翻攝自微博）

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▲將2圖的紫色、黃色圓點互換，會發現圓球顏色實際是一樣。（圖／翻攝自微博）

網友知道真相之後感到相當驚訝，紛紛表示「一開始還不相信，自己用備忘錄畫了一下結果是真的…」、「眼見不一定為憑」、「環境決定你是怎樣的人」。甚至還有網友無厘頭的提問，「所以皮膚黑的人到底該穿什麼顏色的衣服才會顯白？」

據色彩學分析，這原理是由於色彩會受到不同環境影響而產生不同的反映，因為黃色的明度比紫色高，當這兩種顏色同時並且密集附著在同一個顏色的物體上時，明度高的黃色便會提高物體的明度，明度低的紫色則會降低物體的明度，就會造成「視覺錯位」。

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關鍵字：大衛諾維克,David Novick,美國,北美要聞

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