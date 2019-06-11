快要沒有家！大觀自救會「主張專法安置」　行政院長官邸警民3度推擠

▲大觀社區自救會高舉「蘇院長，我們快要沒有家」的標語牌，並提出專法安置的訴求。（圖／讀者提供）



社會中心／綜合報導

板橋大觀社區19日將進行拆除作業，大觀自救會10日晚間前往行政院長官邸，高舉「蘇院長，我們快要沒有家！」的標語，並提出專法安置的訴求；自救會眾人抵達現場後，一度受到警方阻擋。警民雙方3度出現推擠的情況，甚至有一名陳抗人士被依法管束，整起事件持續到晚間8點40分左右才結束。

大觀自救會晚間7點左右，前往永康街附近的行政院長官邸聚集，並提出「專法安置」的訴求。自救會指出，他們2017年就已向行政院發函，且多次舉辦記者會，希望行政院傾聽他們的聲音。

事件進行期間，自救會人員高舉「蘇院長，我們快要沒有家」、「專法安置」、「協尋！我的家」等告示標語，並大聲呼喊「蘇貞昌專法安置」、「蘇貞昌見見居民」的口號。

▼大觀社區自救會在閣揆官邸前進行陳抗，警民雙方3度發生推擠。（圖／讀者提供）



警方考量到附近居民的人身安全，多次舉牌告知自救會成員「違法集會」；警、民雙方3度發生推擠，甚至有一名陳抗人士被警方實施管束。整起事件到晚間8點40分左右才結束。

國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）指出，雙方今年3月已達成協議，但少部分居民卻在今日走上街頭，有違誠信原則；不過，有大觀社區居民表示，受到「敗訴」、「長期抗爭導致身心俱疲」等因素影響，是在迫不得已的情況下，才答應拆遷條件。

板橋區的大觀社區因土地違法占有的案件，遭到退輔會提告，被要求「拆屋還地」；不過，居民認為，大觀社區有特殊的歷史背景，應屬合法違建。最高法院審理後，判決大觀社區3月18日強拆屋還地。對此，退輔會副主委李文忠表示，早前大觀社區共有79戶，其中29戶已完成點交作業，因此剩下50戶。

▼大觀社區自救會已多次進行陳抗。（圖／記者徐斌慎攝）

