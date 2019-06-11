校內「水果刀猛插」前女友脖子！高三女噴血倒地亡　全班目睹嚇傻

▲王男在全班面前，用水果刀殺死周姓前女友。（示意圖／翻攝pixabay網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸山東8日高考期間發生一起殺人事件，一名王姓高三生當著導師、同學的面前，拿水果刀插進周姓前女友的脖子，導致對方當場噴血倒下，送醫不治身亡。警方獲報後也立刻逮捕王男，犯案動機還有待調查。

據《紅星新聞》報導，由於8日下午有英文高考，學生們都由導師陪同在教室自習。沒想到，王男突然突然拿著水果刀走到周女前方，看著對方並將刀插入她的脖子，當場讓所有師生嚇傻。

「當時大家都沒反應過來」，目擊者表示，周女錯愕地用手摀著脖子慢慢倒下，「她是一個溫柔漂亮的女生，成績很好，以前還是班上的語文課代表。男生成績也不錯，是A班的」，原來周女跟王男曾是情侶，但已分手一段時間。

▲全班同學目睹周女死亡的過程。（示意圖／本報資料照）



另名目擊者表示，他要離開教室時聽到隔壁一陣慌亂，以為是電扇掉落造成，上前查看才發現滿地的血，「有同學在哭」，由於圍觀人數眾多，他又趕著考試，便立刻離開，事後才知道有人遭刺殺。

濰坊公安局寒亭分局指出，周女送醫後，搶救無效身亡，王男則被警方制伏，案件正在調查中。對此，校方表示，正在了解詳細情況，不便對外答覆。