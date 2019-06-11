雲端最前線／不需要「跟蔡配」柯P曝民調贏韓很多

新聞節目中心／綜合報導

台北市長柯文哲10日自爆內部民調，自己跟高雄市長韓國瑜一對一會贏很多，至於「蔡柯配」的可能，柯則淡回「哪裡需要」。對此，總統蔡英文表示，自己現在無法談民調且市民會希望他們的市長多談些市政的問題。《雲端最前線》11日邀請台北市議員李明賢、台北市政府市長室顧問周榆修、兩岸政策協會研究員張宇韶、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020布局與發展。

柯文哲日前出席社企實物銀行宣傳記者會時，面對記者提問前行政院長賴清德曾說「投給柯文哲沒辦法守護台灣」一事，柯文哲卻答非所問的說「有一個很奇怪的民調，如果我一對一，我會贏韓國瑜很多」。至於民調來源，柯僅回，「我自己內部的民調。」隨後快步離去。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）



另外，國民黨10日召開記者會公布參加黨內總統提名初選名單，確定包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人。對此，郭台銘表示，現在不會有年輕人坐在電話前接聽民調，強調初選辦法不明確，勸參選人都不要簽公約。

至於備案機制被批暗殺條款，郭台銘表示，「我今天訂這個辦法是對所有人適用，包括我郭台銘，這樣叫暗殺？我提出的建議非常透明，暗殺這個說法我無法同意，但是辦法是黨中央要做的事情，因為我是選手不能制定辦法，所以建議黨中央把辦法說清楚，否則國民黨比民進黨還要爛。」《雲端最前線》11日邀請台北市議員李明賢、台北市政府市長室顧問周榆修、兩岸政策協會研究員張宇韶、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020布局與發展。

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